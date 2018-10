Les Dodgers auront-ils les Brewers à l’usure?

Les Dodgers de Los Angeles ont connu un départ atroce durant la saison régulière, ce qui ne les a pas empêchés de rebondir et les voilà aux portes de la Série mondiale.

La formation californienne n’est qu’à une victoire de retourner au tour ultime après avoir vaincu les Brewers de Milwaukee au compte de 5-2 dans le cinquième match de la série de championnat de la Ligue nationale de baseball, mercredi. Même s’ils devront gagner au moins une fois au Wisconsin pour poursuivre leur route, les hommes du gérant Dave Roberts ont confiance de réussir en vertu de leur priorité de 3-2.

Pourtant, les Dodgers étaient à mille lieues d’un tel scénario le printemps dernier. Le 16 mai, ils affichaient un dossier de 16-26 à la suite d’une sixième défaite d’affilée. Or, la qualité de leur personnel et des décisions judicieuses les ont menés en séries éliminatoires. Maintenant, ils pourraient vaincre une formation dotée d'excellents lanceurs qui a décroché 11 gains consécutifs avant le deuxième tour éliminatoire.

«Toute l’année, nous avons été capables de composer avec les nombreux changements de lanceurs de l’adversaire, et ce, grâce à la profondeur de ce groupe», a déclaré le joueur de premier but Max Muncy au quotidien «Los Angeles Times».

Muncy réagissait notamment à la stratégie des Brewers d'envoyer au monticule le gaucher Wade Miley pour entamer la rencontre de mercredi avant de le remplacer par le droitier Brandon Woofruff après un seul frappeur. Les Dodgers avaient évidemment bâti leur formation dans le but d'affronter un gaucher.

Tenacité

Globalement, les frappeurs des Dodgers ont maintenant une bonne idée de ce que les releveurs de Milwaukee peuvent leur offrir. Ceux-ci ont été surutilisés dans cette série, particulièrement pendant le quatrième duel qui s’est conclu en 13 manches. Certains artilleurs des Brewers commencent à tirer la langue, dont Jeremy Jeffress, qui affiche une moyenne de points mérités de 6,35 en séries.

«C’est définitivement un avantage, a précisé Justin Turner, qui a récolté deux coups sûrs, mercredi. Je pense que plus vous voyez les mêmes gars, plus vous pouvez mettre en place un plan de match et une approche qui fonctionneront.»

Le sixième affrontement de la série aura lieu vendredi à Milwaukee.