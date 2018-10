Les SQDC prises d’assaut pour une deuxième journée à Québec

La demande pour le cannabis légal ne semble pas s’estomper alors que des files ont recommencé à se former devant les succursales de la société d’État responsable de sa mise en marché, à Québec, jeudi.

Trente minutes avant l’ouverture du point de vente de la Société québécoise du cannabis (SQDC) dans le quartier Lebourgneuf, plus d’une centaine de personnes patientaient déjà devant les portes du commerce malgré un mercure situé tout près du point de congélation.

Ils étaient autant à être repartis les mains vides mercredi soir à cet endroit, faute d’avoir été répondus avant l’heure de fermeture.

Au même moment, un entrepreneur en construction s’affairait à mettre en place le sas d’entrée de l’établissement qui n’avait pas encore été terminé la veille. «On espère que ce sera fini à temps», a lancé un agent de sécurité, qui a passé la nuit à surveiller le local.

Certains clients de la succursale de la rue Bouvier se sont présentés trois heures avant l’ouverture du commerce, et même quatre heures dans le cas le premier en file, qui n’a pas voulu s’identifier.

«Je suis allé hier [mercredi] mais il y avait beaucoup trop de monde. Ça faisait la file jusqu’à l’autre bout. J’ai décidé de revirer de bord», raconte Zachary Brisebois, qui est arrivé deux heures avant l’ouverture pour être certain, cette fois, d’accéder à la SQDC.

Comme c’était le cas la veille, des représentants de divers syndicats sont sur place et tentent de convaincre les employés de retenir leurs services. Le syndicat des Travailleurs unis de l'alimentation et du commerce (TUAC) et le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) sont présents.