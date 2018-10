Lise Dion retrouve sa zone de confort

Avec son nouveau one woman show, Chu rendue là, Lise Dion prouve qu’elle a encore le tour de mettre un public dans sa poche, même si ses sujets ne surprennent pas. Elle plaira définitivement au public de sa génération en racontant les aléas d’une sexagénaire.

À entendre l’intensité des rires, qu’elle est allée chercher à grands coups de mimiques, jeudi à la salle Albert-Rousseau, la connivence entre l’humoriste et son public ne s’est aucunement effritée malgré ses quelques années d’absence.

Mais il faut dire que Lise Dion, qui a déjà vendu 90 000 billets pour ce spectacle, sillonne les sentiers battus. Ses thèmes sont prévisibles à cent milles à la ronde — le célibat, la vieillesse, le poids — et son humour n’a pas changé. Mais c’est dans cette zone de confort que le public était visiblement content de la retrouver : les rires étaient abondants, jeudi soir.

Lise Dion plaisante encore sur ses rondeurs, sujet qu’elle a exploité tout au long de sa carrière. On ne peut pas lui reprocher toutefois de ne pas manier l’autodérision efficacement. « Je vais au gym. Je suis allée deux fois cette année. Une fois pour m’inscrire, l’autre pour vider ma case », a-t-elle lancé.

Les grivoiseries étaient aussi au rendez-vous. Mais des blagues de flatulences et de « pets de noune », vraiment ?

Nancy, le personnage de la coiffeuse qui parle mal et qui parle trop, manquait de substance. Elle aurait pu emprunter ce personnage pour lui faire dire beaucoup plus, se contentant de jaser de « Kim Jong Houle » en « Coriande du Nord » et des cheveux de Donald Trump. Du déjà-vu.