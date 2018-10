L’Océanic vaincu sur un tir de pénalité en prolongation

Le record du meilleur début de saison à l’étranger dans l’histoire de l’Océanic de Rimouski demeure intact. Le but de Mitchell Balmas, inscrit sur un tir de pénalité en prolongation, a procuré une victoire de 4-3 aux Screaming Eagles du Cap-Breton, jeudi soir, au Centre 200 de Sidney.

Cinglé par Anthony Gagnon alors qu’il s’amenait seul devant Colten Ellis, le vétéran de 20 ans a obtenu une deuxième chance de s’échapper. Balmas a finalement scellé l’issue de la rencontre grâce à une brillante feinte contre le gardien de l’Océanic.

Les Bas-Laurentiens menaient pourtant 3-2 avec 11 secondes à jouer au temps régulier, mais Gabriel Proulx profita de la circulation lourde devant Ellis pour faire dévier un lancer et ramener les deux équipes à la case départ.

« C’est un très bon match de route », estime le directeur-gérant et entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil. « Le jeu était serré. Gagnon a échappé son homme (en surtemps). C’est une petite erreur à 6-5 qui nous a coûté un but à 10 secondes de la fin. Il faut faire le boulot jusqu’à la fin et apprendre de tout cela ».

Wilson Forest et Mathias Laferrière ont aussi marqué chez les Eagles. La réplique appartient Olivier Garneau avec un doublé et Anthony Gagnon.

Rimouski cherchait à égaler son record d’équipe établi en 2013-2014 en enregistrant une cinquième victoire consécutive sur la route à l’ouverture d’une nouvelle campagne.

Le dossier Salda toujours au neutre

Par ailleurs, l’interminable saga entourant Radim Salda perdure, même si ce dernier avait laissé croire à un possible retour au jeu, mercredi soir.

En publiant sa photo dans l’uniforme de l’Océanic sur son compte Instagram, le défenseur tchèque indiquait qu’il se préparait à un retour au travail. Beausoleil a toutefois confirmé que sa situation demeurait la même. Il attend toujours les autorisations nécessaires pour insérer Salda dans son alignement.