Matt Murray blanchit les Maple Leafs

De retour en poste après avoir subi une commotion cérébrale au début du mois d’octobre, Matt Murray a signé un septième blanchissage en carrière dans un gain de 3-0 des Penguins de Pittsburgh face aux Maple Leafs, jeudi soir, à Toronto.

Le gardien de 24 ans a repoussé les 38 lancers dirigés vers lui. Il a ainsi privé les Maple Leafs d’un sixième gain consécutif, en plus de mettre un frein à la formidable séquence d’Auston Matthews. L’attaquant des Leafs tentait d’amasser deux points dans un huitième match consécutif. Seuls Mario Lemieux et Kevin Stevens ont déjà réussi l’exploit.

Evgeni Malkin a récolté deux buts et une mention d’aide pour les visiteurs. L’attaquant russe a inscrit le but victorieux à mi-chemin en première période, lors d’un avantage numérique.

Il a ensuite marqué le but d’assurance dans un filet désert, alors qu’il restait un peu plus de deux minutes à faire au match.

Un cap pour Letang

Kristopher Letang a également connu un fort match pour les Penguins. En plus d’obtenir une mention d’aide sur le but gagnant, le défenseur québécois a inscrit son 100e but en carrière dans la Ligue nationale de hockey (LNH), en fin de rencontre, dans un filet désert.

Toujours à la recherche d’une première réussite cette saison, Sidney Crosby a également contribué au but vainqueur. Le capitaine des Penguins compte maintenant cinq mentions d’aide en six parties. C’est toutefois la première fois de sa carrière qu’il n’arrive pas à enfiler l’aiguille dans les six premiers matchs de la saison.

Du côté des Maple Leafs, Frederik Andersen effectuait aussi un retour devant le filet après avoir raté un match en raison d’une blessure mineure à un genou. Le gardien danois a peu de choses à se reprocher dans la défaite, lui qui a repoussé 36 des 37 tirs dirigés contre lui.