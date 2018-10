Meghan Markle dévoile son bedon pour la première fois

La duchesse de Sussex a dévoilé pour la première fois son petit bedon de femme enceinte.

Meghan et Harry ont annoncé lundi dernier qu’ils attendaient leur premier enfant, dû pour le printemps 2019. Selon la rumeur, Meghan serait enceinte de 4 mois et accoucherait au mois de mars, plus précisément.

À l’occasion de son passage en sol australien, la duchesse a choisi une robe marine du designer Dion Lee, qu’elle a agencé à des talons hauts Manolo Blahnik.

AFP

AFP

Le couple royal attire indéniablement tous les regards, ces derniers ayant fait les manchettes pas plus tard qu’hier lors de leur rencontre avec des élèves du primaire de la région de New South Wales.