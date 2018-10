Ex-directeur musical de Céline: Mégo tourne la page

Claude « Mégo » Lemay a traversé des années « très, très difficiles » après avoir été remercié par l’équipe de Céline Dion, en 2015. Trois ans plus tard, en entrevue au Journal, le directeur musical dit avoir tourné la page. « Je suis un homme en paix et heureux. La période sombre est terminée. »

Mégo aborde son congédiement de front dans Mégo..., une biographie qui atterrit en librairie aujourd’hui. Le premier chapitre du livre est entièrement consacré aux heures qui ont précédé son licenciement, survenu à Las Vegas après 28 ans de loyaux services.

« Dans ma vie, c’est le moment qui m’a fait le plus mal », confie le claviériste, rencontré dans un café à Montréal.

L’ouvrage détaille la grande noirceur dans laquelle Mégo a ensuite été plongé. De retour au Québec, perdu et dépossédé après avoir passé 13 ans au Nevada, le musicien a frappé à plusieurs portes pour tenter de reprendre le collier, mais elles sont toutes restées fermées. Dépressif, il s’est adjoint les services d’une psychologue, mais en vain.

« Je n’ai jamais pensé au suicide, précise l’homme de 65 ans. La vie nous fait un cadeau. J’ai du mal à accepter qu’on se l’enlève. Je peux comprendre qu’une personne désespérée pose ce geste. Mais ce n’est pas pour moi. J’ai l’impression que c’est quelque chose que j’aurais regretté pour l’éternité. J’aurais payé pour dans l’après-vie. »

Une thérapie

Épaulé par Manouk, son épouse, et leurs deux jeunes enfants, le multi-instrumentiste a chassé cette torpeur au fil des rencontres avec Frédéric Arnould, l’auteur de Mégo... « Le livre a été une thérapie. Je me suis mis à bien aller au moment où j’ai évacué ce que j’avais à dire. »

En juin dernier, Mégo a bouclé la boucle en assistant au spectacle de Céline Dion au Caesars Palace de Las Vegas. Il s’est aussi entretenu avec l’étoile internationale en coulisses, avant qu’elle monte sur scène. Une rencontre de quatre minutes qu’il qualifie de « satisfaisante ».

« Il n’y a plus de séquelles, assure-t-il. Tout va bien, vraiment bien. »

Encore des rêves

Bien qu’une grande portion du livre relate son parcours avec Céline Dion, qui s’échelonne de 1987 à 2015, Mégo... parle également de l’enfance du Montréalais d’origine, son amour pour ses parents, ses débuts humbles au sein de différents groupes de musique, ses rencontres marquantes (Claude Dubois, Elton John, Lynda Lemay, Marc Labrèche) et ses rêves d’avenir.

« J’ai appelé les gens qui s’occupent des Rolling Stones pour leur dire que s’ils avaient besoin de moi, j’étais disponible. Je n’ai pas fait une croix sur ma carrière », conclut celui qui espère ajouter quelques chapitres à sa biographie dans quelques années...

Mégo... (aux Éditions Québec Amérique) est présentement offert en librairie.

5 révélations

Voici 5 révélations découlant de notre entrevue avec Mégo.

1. Un concert pour Donald Trump

Dans sa biographie, Mégo mentionne qu’au milieu des années 1990, Céline Dion a donné un concert privé à Mar-A-Lago, la demeure de Donald Trump en Floride. Durant cette soirée huppée, le musicien a aperçu l’homme d’affaires et futur président des États-Unis, mais leur interaction n’est pas allée plus loin. « Ce n’est pas quelqu’un qui m’attirait », confie Mégo au Journal.

2. La prédiction de René Angélil

La première fois que Mégo a entendu parler de Barack Obama, c’était en 2005, lors d’une discussion avec René Angélil. « René m’a dit : “Mégo, il y a un gars qui pourrait faire tellement pour les États-Unis... Il s’appelle Obama.” René avait callé la shot trois ans avant son élection ! René était au courant de tout. En plus d’être un homme vraiment attachant, c’était une encyclopédie. »

3Entente de confidentialité

En raison d’une entente de confidentialité signée en 2007, Les Productions CDA, l’entreprise fondée par René Angélil qui gère la carrière de Céline Dion, a bénéficié d’« un droit de regard » sur Mégo... Aux dires du musicien, la compagnie a seulement exigé le retrait d’une poignée de détails. « Ils n’ont pas coupé grand-chose. Ils ont été corrects. J’avais peur qu’ils coupent des choses, comme le jour où j’ai été renvoyé. »

4. Un guide de voyage ?

Mégo ne devait pas écrire une biographie au départ. Il voulait plutôt publier un livre du style 30 ans avec Céline Dion : anecdotes et conseils de voyage, qui aurait été composé de bonnes adresses de restos à Bordeaux et Tokyo, par exemple. C’est Frédéric Arnould, son voisin à Longueuil, journaliste et auteur du bouquin en devenir, qui l’a convaincu d’aller plus loin et d’opter pour « quelque chose de plus profond ».

5. Finances

Mégo ne roule pas sur l’or. Son avenir est assuré, mais il demeure prudent. « Les gens pensent qu’on est millionnaire parce qu’on a joué avec Céline. Don’t get me wrong, on a mené une très belle vie. On avait de belles conditions de travail, mais pas jusqu’à dire qu’on peut tout foutre en l’air. Mon chèque de pension, j’en ai besoin pour vivre. »