Merci monsieur Legault

Depuis la rincée électorale qu’ils ont subie le 1er octobre dernier, de nombreux électeurs libéraux se sentent perdus, déroutés, désabusés.

La victoire retentissante de la CAQ démontre clairement que bon nombre d’électeurs, autrefois favorables au Parti libéral, ont viré leur capot. Évidemment, les libéraux qui sont restés derrière ne peuvent faire autrement qu’observer le parti de François Legault avec un intérêt grandissant.

Et si on avait tort ?

En constatant que le Québec francophone a largement tourné le dos au PLQ, les fidèles indécrottables doivent nécessairement se demander s’ils se sont trompés. Est-ce que, finalement, les caquistes auraient compris quelque chose qui nous échappe ?

Sur les questions d’identité, est-ce que la CAQ aurait raison ? En choisissant la défense des droits des immigrants plutôt que la promotion du fait franco-blanc-de-souche-régional, est-ce que le PLQ aurait sombré dans le clientélisme à outrance ?

Si le parti de François Legault est si populaire, c’est certainement parce qu’il parle la même langue que les électeurs, non ? Faut-il donc remettre en question toutes les raisons qui font qu’on se reconnaît au PLQ ?

Et soudain, tout est clair...

Dès le lendemain de l’élection, la réponse à nos interrogations a commencé à se dessiner.

Sur la question épineuse du port des signes religieux, la députée Geneviève Guilbault confirme l’intention du nouveau gouvernement, même pas encore assermenté, de légiférer. On veut interdire le port des signes religieux en allant même plus loin que les recommandations proposées par Bouchard et Taylor , il y a maintenant une décennie.

Et c’est parti!

La CAQ nous parle d’un consensus, mais les manifestants ne se font pas attendre.

On nous parle de clause de dérogation, mais personne ne peut citer de cas où le port du voile ou de la kippa aurait empêché un professionnel d’exercer son « autorité » de manière impartiale.

On invoque la laïcité de l’État, mais on refuse de retirer des crucifix du Salon bleu et des palais de justice. Pas besoin, ce n’est pas un signe religieux. Il fait partie du patrimoine.

Quelle incohérence ! C’était donc ça, la raison qui nous faisait tous douter de ce parti politique.

Et les preuves continuent de s’accumuler.

Ainsi, le gouvernement de François Legault maintient son engagement de commencer les travaux de construction d’un 3 e lien à l'est de Québec dans un premier mandat, même s’il ne dispose d’aucune étude démontrant la meilleure option de réalisation de ce projet et qu’il n’a aucune idée des coûts qu’il devra assumer. Qu’à cela ne tienne !

Presque du même souffle, le chef de la CAQ se dit ouvert à l’exploration des hydrocarbures sur l’île d’Anticosti . Selon l’explication de son attaché de presse : « la CAQ aurait aimé que les Québécois aient toutes les informations en main, afin de prendre une décision éclairée et collective (...) ».

Si ça, ce n’est pas parler des deux côtés de la bouche, j’ignore ce que c’est...

C’est exactement la même chose quand François Legault affirme vouloir mieux intégrer les immigrants tout en voulant interdire à des femmes qui portent le voile d’occuper des postes d’enseignantes.

Beau discours cohérent.

Finalement, tous ces exemples ne sont que la pointe de l’iceberg des raisons qui font qu’il y a une distinction immense entre la CAQ et le PLQ.

Il y a une distinction entre un parti qui cherche à rallumer des feux éteints et un parti qui a proposé des solutions acceptables à des problèmes complexes. Une différence immense entre un parti qui cherche à plaire à la masse et un parti qui comprend sa responsabilité envers les minorités. Un fossé infini entre un parti qui choisit l’improvisation et un parti qui a basé ses décisions sur des propositions réfléchies.

Merci, monsieur Legault, d’avoir rendu ces distinctions aussi claires en si peu de temps.