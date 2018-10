Mes 10 coups de cœur de l’exposition de Hershey

Hershey, c’est la capitale du chocolat. Mais une fois par année, l’instant d’une semaine, la ville se transforme en capitale de la voiture ancienne.

En effet, depuis 1955 l’Antique Automobile Club of America (AACA) organise un immense rassemblement de voitures anciennes.

En plus de réunir1000 voitures anciennes à vendre et autant dans le champ d’exposition, cet événement se distingue par son impressionnant marché aux puces qui compte plus de 9000 commerçants. Ces derniers proposent notamment des pièces, accessoires, livres et répliques miniatures liés à l’automobile d’époque.

Voici mes coups de cœur aperçus lors de ce grandiose événement.

Reo 1938 et Aerocar Curtis

Germain Goyer

À notre arrivée sur le site de l’exposition, cet ensemble a été le premier véhicule ancien aperçu. Difficile de trouver plus inusité! Glenn H. Curtis, qui est reconnu pour son apport au monde des vols motorisés, est l’homme derrière cette roulotte particulière. Conçue au cours des années ’20, elle est fort luxueuse. Elle comporte notamment une cuisine et une salle de bain complète.

Ford Country Squire 1966

Germain Goyer

Les voitures familiales décorées de bois – ou de similibois – me plaisent à tout coup ou presque. Malheureusement, avec un prix de vente de près de 30 000 $ US (39 000 $ CAN), j’ai dû oublier l’idée de la rapporter comme souvenir de mon premier passage à cet événement.

Dual Ghia

Germain Goyer

Des voitures d’exception de ce genre, on les aperçoit la plupart du temps dans des musées. Là, elle était sagement stationnée sur le gazon, sans même être entourée de cordons. Si cette américaine a des allures européennes, ce n’est pas par hasard. En effet, la silhouette de cette Chrysler est le fruit du travail de Luigi Segre qui oeuvrait pour Carrozzeria Ghia.

Chrysler 300 Hurst

Germain Goyer

Les voitures construites sur la plateforme C de Chrysler/Dodge/Plymouth ne font généralement pas saliver les collectionneurs. Sauf une. Et c’est la Chrysler 300 Hurst. Produite à seulement à 501 exemplaires, elle était décorée aux couleurs de l’entreprise Hurst qui est spécialisée dans le domaine des leviers de vitesse.

Studebaker Avanti

Germain Goyer

Produite seulement en 1962 et 1963, l’Avanti proposait une ligne très avant-gardiste. On doit son audacieux design à la firme dirigée par Raymond Loewy. Sous son capot avant logeait un moteur V8 de 289 chevaux-vapeur qui développait 240 chevaux-vapeur. Il est possible de voir quelques exemplaires de ce modèle au musée dédié à la défunte marque Studebaker à South Bend (Indiana).

Ford Econoline 1962 et 1965

Germain Goyer

À quand remonte la dernière fois où vous avez aperçu deux Ford Econoline presque identiques qui prenaient place l’un à côté de l’autre? Si c’est déjà arrivé, ça doit faire des lunes. Les plus observateurs remarqueront quelques différences : grille de calandre, essuie-glace, miroirs, clignotants, etc.

Plymouth Superbird 1970

Germain Goyer

De couleur jaune, cette Plymouth Superbird était la seule représentante des voitures de types Aero. Malheureusement aucune Ford Torino Talladega, Mercury Cyclone Spoiler II et Dodge Charger Daytona n’étaient présentes.

Datsun 1600 Roadster

Germain Goyer

Sur le terrain d’exposition, on pouvait presque compter sur les doigts d’une main les voitures japonaises anciennes. Force est d’admettre que cette Datsun 1600 Roadster se démarque des roadsters génériques anglais que sont les MG B, Triumph TR7, etc.

Jeep FC-150 1958

Germain Goyer

Produit de 1956 à 1965, le Jeep Forward Control se distingue largement des autres véhicules de la marque que nous sommes habitués de voir. Comme on s’en doute, le moteur prend place sous la cabine. Évidemment, il est doté du légendaire système 4X4 de Jeep.

Porsche 356

Germain Goyer

Avant la légendaire 911 chez Porsche, il y a eu la 356. Bien qu’elle soit propulsée par un moteur à quatre cylindres à plat refroidi à l’air comparativement à la 911 qui peut compter sur deux cylindres supplémentaires, la 356 peut compter sur une riche histoire. Longtemps laissée de côté par les collectionneurs, elle désormais droit à plus d’attention que jamais.