Meurtre d’Ophélie: le récit de la survivante en exclusivité à «J.E.»

L’équipe de «J.E.» a décidé de consacrer une émission au drame qui a coûté la vie à Ophélie Martin-Cyr, la semaine dernière, à Yamachiche, grâce au récit de la survivante livré par son père et sa belle-mère.

Le papa de Jessica (prénom fictif), la jeune fille qui accompagnait Ophélie au cours de cette soirée et qui a réussi à prendre la fuite, s’est livré à notre équipe lors d’une entrevue exclusive.

Ses révélations permettent de mieux comprendre ce qui s’est passé dans la nuit du 9 au 10 octobre dernier. T

oujours troublé par les événements, le père décrit comment sa fille a fait preuve de courage et de volonté pour échapper aux suspects Francis Martel et René Kègle. «Je suis fier de son courage. Même si elle avait une chance de mourir, je n’aurais pas pensé à sauter en dehors du char», a raconté le père de Jessica durant l’entrevue. Après une sortie dans plusieurs établissements licenciés en Mauricie, Ophélie Martin-Cyr, 19 ans, a été retrouvée morte dans un champ de Yamachiche.

L’équipe de «J.E.» s’est rendue dans les différents lieux qu’ont fréquentés les deux jeunes femmes avant que la soirée ne tourne au drame, avant qu’Ophélie et Jessica ne rencontrent René Kègle et Francis Martel.

Grâce aux informations obtenues par «J.E.», vous découvrirez que Kègle et Martel ne sont pas des enfants de chœur et ont un lourd passé judiciaire.

Selon le père de la survivante, les deux hommes avaient été mandatés pour retrouver le ou les auteurs d'un vol de près de 12 000 $, commis quelques heures plus tôt, dans une résidence de la région de Trois-Rivières. Et d'après les informations dont ils disposaient à ce moment-là, Ophélie et Jessica étaient susceptibles de leur donner des informations permettant de les conduire aux voleurs.

En plus du meurtre d’Ophélie et de la tentative de meurtre sur Jessica, une autre scène de crime, à une quarantaine de kilomètres plus loin, intéresse les policiers.

Deux autres victimes ont été retrouvées dans un véhicule incendié à Trois-Rivières. Les ossements sont tellement calcinés que les experts ont tout un travail à faire pour déterminer l’identité des victimes.

Bien que les policiers croient qu’il y aurait un lien entre le drame de Yamachiche et celui de Trois-Rivières, il est impossible de connaître ce lien. Meurtre, tentative de meurtre et corps calcinés: pour comprendre un peu plus cette enquête complexe, ne manquez pas «J.E.», jeudi soir, 19 h 30, sur les ondes de TVA.