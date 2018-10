Nova Bus décroche un contrat au Maryland

SAINT-EUSTACHE – Le constructeur d’autobus de Saint-Eustache Nova Bus a annoncé jeudi avoir reçu une commande de 350 autobus au diésel propre pour le système de transport collectif de la région de Baltimore.

Le contrat octroyé par la Maryland Transit Administration du département de transport du Maryland (MDOT MTA) est d'une durée de cinq ans et il prévoit la livraison de 70 véhicules par année, soit au total 310 Nova LFS de 40 pieds et 40 Nova LFS Artic articulés de 60 pieds.

«Cette nouvelle commande dans un contexte de forte concurrence confirme une fois de plus que Nova Bus est un joueur important du transport urbain aux États-Unis, a affirmé Ray Little, vice-président des ventes de Nova Bus. Notre croissance constante s'attribue à la qualité de nos autobus et au soutien de notre équipe de service.»

Nova Bus, filiale du Groupe Volvo, a mentionné que les autobus seront assemblés à son usine de Plattsburgh, dans l'État de New York. Les premières livraisons sont prévues pour l'automne 2019 et s'échelonneront jusqu'en fin 2024.