OcSobre... pas trop tard

En cours depuis le 1er octobre, il est encore temps de participer au 4e Défi OcSobre, qui incite à faire preuve de sobriété. Après avoir amassé au total plus de 300 000 $ lors des trois premiers défis, l’objectif du Défi OcSobre 2018 est de recueillir 200 000 $ (présentement 47 % de l’objectif a été atteint). Les défis les plus populaires sont ceux liés à la malbouffe, à l’alcool, aux sucreries et desserts ainsi qu’aux écrans et réseaux sociaux, qui prennent de plus en plus de place dans nos vies. Le Grand Chemin (https://www.legrandchemin.qc.ca/) est également le seul organisme à offrir le traitement de la cyberdépendance avec hébergement aux jeunes de 12 à 17 ans. Pour en savoir davantage et/ou donner pour le Défi OcSobre, rendez-vous au https://www.ocsobre.com.

Salon de la bière Lévisien

Photo courtoisie

Jérome Gagnon, directeur de la location chez Imafa Inc, a accepté la présidence d’honneur du 8e Salon de la bière Lévisien qui se tiendra le vendredi 26 octobre, de 18 h à 21 h, au Centre Raymond Blais de Lévis. Présenté par le Club Lions de Lévis, avec la collaboration du dépanneur Tout Près de Lévis, les profits de l’activité seront remis à la Fondation Maurice Tanguay et à la Maison de soins palliatifs du Littoral/Rive-Sud de Québec. Renseignements : Colombe : 418-802-8643 ou Claude : 418-837-9110.

50 ans de coiffure

Photo courtoisie

Johanne Giasson, propriétaire du salon Bio Coiff, de la rue St-Georges, à Lévis, avait une double raison de célébrer le 10 octobre dernier. Johanne voulait souligner tout d’abord le 10e anniversaire de son salon Bio Coiff, avec des produits biologiquement beaucoup moins nocifs pour le cheveu et autres produits bios, mais aussi et surtout mettre en lumière ses 50 ans dans le monde de la coiffure, les 40 autres années s’étant déroulées à Sept-Îles.

20 ans de carrière en finance

Photo courtoisie

Steve Buisson, conseiller en placement et gestionnaire de portefeuille chez Industrielle Alliance Valeurs mobilières Inc., a célébré, le 4 octobre dernier à la salle des Promotions du Séminaire de Québec, ses 20 ans de carrière dans le monde des finances. Entouré de sa famille, ses clients et amis, Steve a raconté la parcours qui l’a mené d’une carrière en publicité à la radio en 1998 à la finance, et en a profité pour remercier sa clientèle pour sa fidélité au cours de toutes ces années. Sur la photo, de gauche à droite : Sonia Gagnon, conseillère en placement adjointe de Steve Buisson, Steve Buisson et sa famille : sa conjointe Mélanie et ses enfants Charles, Victor et Gabrielle Buisson.

Détaillant de l’année

Photo courtoisie

Bravo à B2Golf de Québec (rue Bouvier) et Lévis (club de golf), qui a été proclamé Détaillant de l’année lors de la 1re soirée Méritas 2018 de la PGA Canada, zone Québec, tenue récemment à Kanata en banlieue d’Ottawa. Le prix détaillant de l’année est conçu pour reconnaître les professionnels de la PGA du Canada, zone Québec, qui excellent à titre d’hommes d’affaires/détaillants dans la promotion du golf. Sur la photo, Maxime Beaulieu et Pierre-Luc Bergeron, de B2Golf, sont entourés de Sylvain Gaudet (organisateur de la soirée) et professionnel au club de golf Montcalm, à gauche, et Dominic Racine, directeur général de la Zone Québec de la PGA du Canada, à droite.

Anniversaires

Photo courtoisie

Lindsey Vonn (photo), championne de ski américaine, 36 ans... Jean Furois, ex-président du Fan club des Nordiques, 77 ans... Alexandre Tagliani, pilote automobile, 46 ans... Jean-Claude Van Damme, acteur, réalisateur et producteur belge, 58 ans... Martina Navratilova, championne de tennis, 62 ans... Emmanuelle, chanteuse québécoise, 76 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 18 octobre 2017. Brent Briscoe (photo), 56 ans, acteur américain... 2015. Paul West, 85 ans, écrivain britannique... 2013. Allan Stanley, 87 ans, ancien défenseur étoile de la Ligue nationale de hockey (LNH)... 2012. Steve Vézina, 36 ans, ex-gardien de but de la LNAH qui a joué son hockey junior à Beauport (Harfangs)... 2006. Bobby Hachey, 74 ans, chanteur country... 1999. Paul Baillargeon, 77 ans, ex-lutteur professionnel... 1966. Elizabeth Arden, 87 ans, cosmétologue d’origine canadienne.