Ottawa veut renforcer les lois anti-bestialité du Canada

OTTAWA | Le gouvernement fédéral compte modifier le Code criminel pour renforcer les lois relatives à la bestialité et aux combats d'animaux.

La ministre fédérale de la Justice, Jody Wilson-Raybould, a déposé jeudi un projet de loi à ce propos et soutient que les mesures annoncées vont renforcer les protections juridiques offertes aux enfants, aux personnes vulnérables et aux animaux.

Heureuse de présenter le projet de loi C-84 (Bestialité et lutte entre animaux) - merci à tous mes collègues pour leur engagement constant en vue de renforcer la loi afin de mieux protéger les animaux et nos enfants. pic.twitter.com/0o56OPhbeJ — Jody Wilson-Raybould (@Puglaas) 18 octobre 2018

«[C’est]est une importante première étape pour mettre à jour le Code criminel afin de combler une lacune dans nos lois relevée par la Cour suprême du Canada et des intervenants à travers le pays, a expliqué la ministre dans un communiqué. Ce projet de loi protégera mieux les animaux de la cruauté et de la violence, en plus de renforcer les protections pour nos enfants et pour les autres personnes vulnérables.»

Essentiellement, le projet de loi C-84 est une réponse à une décision de la Cour suprême du Canada qui a statué en 2016 qu’il y a une lacune dans la loi en ce qui a trait à la définition de la bestialité. Dans une décision partagée, le plus haut tribunal du pays a soutenu que la bestialité exige «une pénétration sexuelle impliquant un être humain et un animal».

«Il appartient au législateur et non aux tribunaux d’élargir la portée de la responsabilité criminelle», écrivait alors le juge Thomas Cromwell pour la majorité.

À l’issue de consultations, le gouvernement fédéral a conçu son projet de loi et estime qu’il «n'interfère pas avec les pratiques d'agriculture, de chasse et de piégeage légitimes et traditionnelles, y compris les droits de récolte des peuples autochtones», précise-t-on dans un communiqué.

Ottawa propose notamment de bannir diverses activités associées aux combats d'animaux, comme le fait de promouvoir et d'organiser des combats d'animaux et d'en tirer profit, ainsi que de reproduire, d'entraîner ou de transporter un animal pour le combat.

Le fédéral veut aussi interdire la tenue d'une arène à des fins de combats d'animaux et non seulement à des fins de combats de coqs, comme la loi le prévoit actuellement.

Rappelons que la Cour suprême du Canada a dû se pencher sur la question de la bestialité à la suite d’une cause d’un homme de la Colombie-Britannique, connu sous les initiales D.L.W, reconnu coupable d’avoir agressé sexuellement ses deux belles-filles durant une décennie. À quatre reprises, le chien de la famille a été impliqué dans les sévices.

L’individu a été trouvé coupable de huit chefs d'accusation d’agression sexuelle, deux chefs d’accusation de pornographie juvénile et deux chefs d’accusation de bestialité. Il purge une peine de 14 ans de prison. Il a toutefois été acquitté d’un des chefs de bestialité en Cour d’appel, parce qu’il n’y a pas eu pénétration.