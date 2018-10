PGA : Chez Reavie en tête

L’Américain William Chesney «Chez» Reavie a remis jeudi la meilleure carte de la première ronde du tournoi The CJ Cup @ Nine Brigdes, un événement de la PGA tenu en Corée du Sud.

L’athlète de 36 ans a retranché quatre coups à la normale, terminant sa journée de boulot avec un pointage de 68 (-4). Il a réussi un total de cinq oiselets et a fauté uniquement au 13e fanion.

Reavie détient une avance d’un coup sur ses plus proches poursuivants, c’est-à-dire le Britannique Danny Willet et le Sud-Coréen Si Woo Kim. Un contingent de sept golfeurs partage le quatrième rang, en vertu de leurs performances de 70 (-2). Michael Kim et Ian Poulter se trouvent dans ce groupe.

L’unique Canadien en lice, Adam Hadwin, n’est pas bien loin du meneur. Il a remis une carte de 71 (-1), réussissant notamment cinq oiselets. Il a cependant connu plus de difficultés en fin de parcours, commettant quatre bogueys, dont trois sur le neuf de retour. Il partage le 11e rang en compagnie de sept adversaires.