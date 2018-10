Quelle mauvaise performance!

« Le verbe performer est à la mode, constate l’ex-radio-canadien Pierre Dufault. Pourtant, je ne le trouve pas dans mes dictionnaires. Performance, oui. Performer, non. » En effet, la plupart des ouvrages de référence n’attestent pas le mot performer. Les dictionnaires connus ne lui font aucune place, d’autres le glissent dans leur liste de mots pour en nier l’existence. J’ai personnellement un peu de difficulté à qualifier de méchant anglicisme le verbe performer, dont l’origine est... française. Le verbe anglais to perform a en effet été emprunté au vieux français parformer. Alors parformer devenu to perform ne pourrait pas revenir sous la forme performer en français ? Voici ce qu’en dit l’Académie française : « Le terme performance, qui existait déjà en ancien français, a été réemprunté de l’anglais au cours du 19e siècle [...]. On évitera cependant d’utiliser [...] le verbe performer [...]. On dira accomplir une performance [...]. » Pourquoi faire simple, comme on le dit dans le langage familier, quand on peut faire compliqué ! La suite demain.