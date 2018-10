Régis Labeaume s’attaque aux convictions de Jonatan Julien

Régis Labeaume est comblé par la nomination de Geneviève Guilbault à titre de ministre responsable de la région de Québec, visiblement soulagé qu’elle ait été préférée à Jonatan Julien avec qui il est toujours en froid.

«On est très heureux que ça soit Mme Guilbault qui soit responsable de la région, c’était vraiment mon souhait», a réagi le maire de Québec, jeudi après-midi, dans les minutes suivant l’assermentation du nouveau conseil des ministres.

Satisfait que le poids régional soit «préservé» avec trois ministres issus de la Capitale-Nationale (en incluant Éric Caire qui est délégué à la Transformation numérique gouvernementale), le maire a d’abord sorti l’encensoir pour Mme Guilbault avec qui il a déjà «hâte de commencer à travailler».

«Tout le monde qui a travaillé avec (elle) me dit que c’est une femme très intelligente alors j’ai le goût d’avoir du succès avec cette femme-là. Pour le reste, on a trois ministres et ce qui m’impressionne dans ce conseil des ministres là, c’est qu’il y a de la jeunesse», a commenté Régis Labeaume.

«Mme Guilbault croit au transport structurant. Il était important d’avoir une ministre régionale qui croit en nos projets et on a cette ministre-là. Pour moi, c’était majeur», a-t-il ajouté lorsqu’interrogé au sujet du projet de tramway et du 3e lien.

«Tout est bien qui finit bien»

Il s’est ensuite presque réjoui que le premier ministre François Legault n’ait pas jeté son dévolu sur son ex-bras droit, Jonatan Julien, pour représenter la capitale. M. Julien a plutôt été nommé à l'Énergie. Il sera également responsable de la région de la Côte-Nord. «Tout est bien qui finit bien», a-t-il laissé tomber, sautant sur l’occasion pour écorcher son ancien collègue.

«Moi, je veux juste rappeler à Jonatan que lorsqu’il était à l’hôtel de ville de Québec, il avait des convictions et ses plus profondes convictions, c’était qu’on avait besoin de transport structurant à Québec et j’espère sincèrement qu’il les a encore dans le fond de l’estomac. À un moment donné, c’est important de garder ses convictions. La vie n’a pas pu changé autant en six mois», a-t-il balancé.

Rappelons que M. Julien avait claqué la porte du parti de Régis Labeaume après avoir été pointé du doigt publiquement pour la mauvaise planification du projet de centrale de police. Lorsqu’il s’est présenté dans l’équipe de François Legault quelques mois plus tard, il avait épousé la position de la CAQ sur la nécessité d’un 3e lien à l’est, ce dont le maire Labeaume doute toujours.

«Moi, je vais discuter avec le premier ministre, avec Mme Guilbault et M. Bonnardel (qui vient d’être nommé ministre des Transports). Comment on fait en sorte qu’on ait un gain net là-dedans ? Comment on peut sortir gagnants de tout ça ? M. Bonnardel est un gars qui est réputé pour son bon sens, pour son jugement, il n’a pas été élu là-dessus alors il va avoir, je pense, un œil plus objectif puis ça va être plus facile peut-être de travailler.»