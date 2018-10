Rémi Desgagné : l’un des blogueurs mode les plus suivis sur Instagram

En collaboration avec

Depuis les quatre dernières années, le blogueur mode québécois Rémi Desgagné est stratégique quant aux photos qu’il partage sur son compte Instagram. Et cela lui aura été bénéfique.

Au fil du temps, ses photos se sont retrouvées sur les comptes mode les plus courus du réseau social, et ce, partout dans le monde. Cette visibilité lui a d’ailleurs permis de se forger une base d’adeptes non négligeable sur Instagram.

Aujourd’hui, il nous invite chez lui pour nous faire découvrir l’envers du décor de la vie de blogueur. Il nous parle des plus récentes photos partagées sur son compte, suivi par près de 100 000 personnes.

ÉPISODE 4 : RÉMI DESGAGNÉ

La semaine dernière, nous avons rencontré le maçon Carl Charron sur son chantier de construction. Depuis son passage dans plusieurs émissions de téléréalités, tant au Québec qu’en France, le «gars de la construction» fait tourner toutes les têtes sur Instagram.

ÉPISODE 3 : CARL CHARRON

Le chanteur Ludovick Bourgeois nous a donné rendez-vous au bar Prohibition à Sainte-Thérèse, situé près de chez lui. C’est son endroit préféré : il s’y rend régulièrement avec des amis pour socialiser autour d’une bière ou deux.

Voici ce qu’il avait à nous dire à propos d'Instagram.

ÉPISODE 2 : LUDOVICK BOURGEOIS

Dans le premier épisode, le mannequin international Alex L’Abbée nous a laissés assister à l’une de ses séances photos du Vieux-Port de Montréal.

ÉPISODE 1 : ALEX L’ABBÉE

Cet automne, l’équipe du Sac de chips part à la rencontre de Québécois qui font sensation sur Instagram.

Tous les épisodes de la série disponibles sur lesacdechips.tv.