Sept moments dans la rivalité Canadien-Sénateurs

Le Canadien de Montréal est impliqué dans certaines des plus grandes rivalités dans le sport nord-américain. On n’a qu’à penser à l’animosité entre le Tricolore et les Bruins de Boston ou les Maple Leafs de Toronto.

La rivalité entre le Canadien et les Sénateurs d’Ottawa n’est pas encore de ce calibre. Cela dit, bien des choses ces dernières années ont nourri l’antipathie que les représentants de la métropole québécoise et ceux de la capitale canadienne ressentent l’un envers l’autre. En voici sept exemples.

1) Entrée fracassante

Le Canadien a été une des rares victimes des Sénateurs à leur retour dans la Ligue nationale de hockey (LNH) en 1992. Au cours du premier match de la saison, les «Sens» ont pris la mesure du CH par la marque de 5-3 dans la capitale fédérale.

Les Sénateurs n’ont remporté que neuf autres matchs pendant leur campagne inaugurale. Depuis 1992-1993, ils affichent un rendement de 64-61-5-8 contre le Tricolore.

2) Eric Gryba assomme Lars Eller

Le premier duel en séries entre le Canadien et les Sénateurs depuis le retour de l’équipe ontarienne dans la LNH a eu lieu en 2013. Lors du match d’ouverture de la série de premier tour, le défenseur Eric Gryba a frappé l’attaquant Lars Eller à la tête. Celui-ci a notamment subi une commotion cérébrale sur le jeu. Gryba a écopé d’une suspension de deux matchs pour son geste.

Après la rencontre, Paul MacLean est venu à la défense de Gryba et a blâmé la passe dangereuse de Raphael Diaz pour cette collision malheureuse. Ces commentaires ont poussé Brandon Prust à traiter l’entraîneur-chef des Sénateurs de «gros morse aux yeux globuleux».

3) Les Sénateurs éliminent le Canadien

Quatre matchs après ces incidents, les Sénateurs éliminaient le Canadien en remportant le match numéro 5 par la marque de 6-1 au Centre Bell. Pendant toute la série, le Tricolore s’est buté sur un Craig Anderson en pleine possession de ses moyens. En cinq sorties, le gardien a maintenu un taux d’efficacité de ,950 et une moyenne de buts alloués de 1,80.

4) P.K. Subban s’en prend à Mark Stone

Si les deux équipes ont dû attendre longtemps avant de croiser le fer une première fois en séries, le second affrontement est arrivé dès 2015, encore en première ronde. Et comme en 2013, le premier duel a été le théâtre d’un coup controversé.

Cette fois, P.K. Subban a frappé Mark Stone au poignet avec son bâton. Le défenseur a écopé d’une pénalité majeure pour avoir cinglé et a été expulsé du match. Il n’a toutefois pas été suspendu. Stone a subi une microfracture du poignet droit sur la séquence, mais il a tout de même disputé la série, que le Canadien a gagnée en six parties.

5) Incident regrettable

Lors du deuxième match de cette série, disputé au Centre Bell, Katie Kerrick et sa sœur Annie, toutes deux partisanes des Sénateurs, ont été insultées, frappées avec des serviettes et poussées par un groupe de «fans» du Canadien. Les deux sœurs ont reçu les excuses de l’organisation du Canadien et ont été invitées par le propriétaire des Sénateurs, Eugene Melnyk, à assister au match numéro 3 à Ottawa dans une loge.

6) Blague de mauvais goût

Pendant un match du Canadien au domicile des Sénateurs le 13 janvier 2007, l’équipe locale a présenté une vidéo où sa mascotte, Spartacat, était sur un bateau et forçait un partisan du Tricolore à se jeter à l’eau. Le problème avec cette blague d’apparence inoffensive est que le directeur général du Canadien de l’époque, Bob Gainey, avait perdu sa fille Laura en mer un mois plus tôt.

L’organisation des Sénateurs a présenté des excuses officielles à Gainey et au Canadien après l’incident.

7) Maxim Lapierre frappé au visage

Le 10 février 2007, Ray Emery a donné un coup de bâton au visage de Maxim Lapierre après que ce dernier soit entré en contact avec lui. Le gardien, qui est mort noyé cet été, avait écopé d’une suspension de trois matchs pour son geste. Lapierre, qui portait une visière, n’avait pas été blessé sur la séquence.