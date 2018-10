Titan d’Acadie-Bathurst: Lizotte trépigne d’impatience

Le nouveau pilote du Titan d’Acadie-Bathurst, Bryan Lizotte, a encerclé depuis longtemps au crayon rouge la date du 19 octobre 2018 contre les Remparts de Québec au Centre Vidéotron.

Cette seule visite saisonnière de son équipe dans sa ville natale revêtira d’un cachet encore plus unique cette saison en raison des fonctions qu’il occupe depuis l’été passé à la suite du départ de Mario Pouliot.

Et pour la petite histoire, Lizotte avait été embauché par Patrick Roy et son groupe avec le Blizzard du Séminaire Saint-François lorsque ceux-ci étaient propriétaires du club midget AAA, en 2011, avant de faire le saut comme adjoint à Bathurst, cinq ans plus tard. L’entraîneur de 33 ans avait d’ailleurs été approché dans le passé pour occuper un poste d’adjoint avec les Remparts durant son séjour avec le SSF.

« On ne vient qu’une fois à Québec et je ne ferai pas de cachettes que ce sera extrêmement spécial pour moi. Je suis un gars de Québec et Patrick m’avait engagé, alors ça va être aussi spécial de coacher contre lui, une personne pour qui j’ai du respect. Et il n’y a pas que moi, puisque certains gars comme [Ethan] Crossman ou [Liam] Leonard ont eu un attachement pour Québec », a souligné le principal intéressé au bout du fil.

Un pari avec ses joueurs ?

Champion de la coupe Memorial avec le Titan le printemps dernier, Lizotte invitera-t-il ses joueurs à redoubler d’efforts afin qu’il célèbre devant les siens ? Sa conjointe et deux de ses trois enfants seront aux premières loges dans les gradins, « avec un gilet du Titan » pour les mousses.