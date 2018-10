Un 1er sommet UE-Ligue Arabe en Égypte pour encadrer les migrations

BRUXELLES | Les dirigeants de l’UE ont annoncé jeudi que «le premier sommet» entre les 28 et les pays de la Ligue arabe aurait lieu les 24 et 25 février 2019 en Égypte, pour parler notamment d’une meilleure coopération contre les migrations irrégulières vers l’Europe.

L’Égypte, qui organisera ce sommet, a été érigé en exemple par le président du Conseil européen, Donald Tusk, pour son action contre les migrations irrégulières vers l’Europe, qui malgré leur forte chute par rapport à 2015 continuent à préoccuper les Européens.

C’est «le seul pays (d’Afrique du Nord) qui a réussi depuis 2016 à empêcher tout départ de migrants» par voie de mer, avait souligné récemment le chancelier autrichien Sebastian Kurz, quand avait été annoncé pour la première fois le principe d’un tel sommet en Égypte.

Les 28 en ont donné la date précise jeudi, dans les conclusions écrites de leur sommet à Bruxelles, indiquant qu’il s’agissait du «premier sommet réunissant les vingt-huit États membres de l’UE et la Ligue des États arabes».

Ces conclusions appellent à «continuer à prévenir la migration illégale et de renforcer la coopération avec les pays d’origine et de transit, en particulier en Afrique du Nord, dans le cadre d’un partenariat plus large».

Cette coopération accrue avec les pays africains «ne doit pas seulement porter sur la migration, cela doit être plus large et inclure une coopération économique et la création d’emplois».

Outre la lutte contre les départs irréguliers et contre les passeurs, les 28 ont une nouvelle fois appelé à meilleure coopération des pays africains pour réadmettre leurs ressortissants expulsés d’Europe, quand ils sont par exemple déboutés du droit d’asile.

Les pays européens sont appelés dans les conclusions du sommet à utiliser le «développement, le commerce et les visas» comme des moyens d’«incitation» à utiliser dans les relations avec les pays africains.

«Il y a un consensus sur cette dimension externe de la politique migratoire», a commenté une source européenne ayant assisté aux débats jeudi entre les chefs d’État et de gouvernement à Bruxelles.

«Mais les débats n’ont pas avancé sur la dimension interne», a-t-elle ajouté, en référence aux discussions sur une répartition des demandeurs d’asile dans l’UE, réclamée par les pays méditerranéens en première ligne comme l’Italie, mais rejetée principalement par les pays de l’Est.