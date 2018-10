Un abandon d'Andrea Petkovic profitable à Eugenie Bouchard au Luxembourg

La Québécoise Eugenie Bouchard a accédé aux demi-finales du tournoi du Luxembourg, jeudi.

Opposée à Andrea Petkovic en quart de finale, Bouchard l’a emporté 4-6 et 4-0. Après avoir fait appel au physiothérapeute en début de deuxième manche, l’Allemande de 31 ans a finalement abandonné en raison d’une blessure à la cuisse gauche.

Ancienne membre du top 10 mondial, Petkovic pointe présentement au 67e échelon du classement de la WTA. Elle avait remporté cinq de ses six duels en carrière face à Bouchard avant leur rencontre de jeudi.

Même si elle a subi le bris trois fois au cours du match, la joueuse de Westmount, 108e au monde, a obtenu des statistiques impressionnantes au service avec ses neuf as et son pourcentage de réussite de 73 % en premières balles. Elle n’a commis qu’une double faute et a remporté quatre jeux sur le service de son adversaire.

De retour dans le carré d'as

Il s’agit d’une deuxième fois cette année que Bouchard accède aux demi-finales d’un tournoi de la WTA. Elle s’était également qualifiée pour le carré d’as du tournoi de Gstaad, en Suisse, en juillet dernier. La Québécoise de 24 ans avait été forcée à l’abandon lors de la deuxième manche de son affrontement contre la Française Alizé Cornet en raison d’une blessure à l’aine.

Sa prochaine adversaire sera la première favorite du tournoi, l’Allemande Julia Goerges. Cette dernière a vaincu la Croate Donna Vekic, sixième tête de série, en trois manches dans son match de quart de finale.

Il s’agira d’un deuxième duel en carrière entre Goerges et Bouchard. La Québécoise avait remporté le premier affrontement, en 2014, sur la terre battue de Roland-Garros.

Bouchard en sera à un septième match au Luxembourg, elle qui a dû franchir les qualifications. Dans le tableau principal, elle a également vaincu la Hongroise Timea Babos et l’Espagnole Carla Suarez Navarro.