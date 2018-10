Un accusé de trafic de pot «réapparaît»

Un accusé de trafic de cannabis qui est «disparu» pendant trois mois et qui a prétexté avoir été coupé de tous canaux de communication puisqu’il s’était retiré dans les bois, a recouvré sa liberté même si le juge a trouvé son récit peu crédible.

Un mandat visé avait été émis en juillet contre Marc-Antoine Hamel, qui ne donnait plus signe de vie à son avocat. Hamel fait face à des accusations de trafic de stupéfiants et de possession de stupéfiants dans le but d’en faire le trafic.

Il était l’un des actionnaires du dispensaire de pot le Cannoisseur, rue Saint-Jean, à Québec, qui avait été fermé par la police en octobre 2017.

Hamel s’est finalement manifesté la semaine dernière et s’est rendu aux constables spéciaux du palais de justice jeudi. Devant le juge Sébastien Proulx, l’accusé de 27 ans a prétexté qu’il ne savait pas qu’il devait revenir à la cour avant décembre et qu’il a logé pendant trois mois à temps complet dans un chalet retiré aux Monts-Valin, au Saguenay, un endroit dépourvu de réseau cellulaire.

Après avoir mis en doute la fiabilité de ses explications «plutôt surprenantes», le juge a libéré Hamel, un individu sans antécédents judiciaires. Le magistrat a été convaincu par l'avocat de l'accusé, qui lui a expliqué que son client n'était pas un «écervelé».

L’un des trois coaccusés de Hamel, Keven Morand-Bouchard, a comparu puis a été libéré, lundi, au palais de justice de Québec, après avoir lui aussi «disparu» quelques mois. Un mandat visé est toujours émis concernant un autre coaccusé dans cette affaire, Alexandre Lachance.