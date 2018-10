Un homme de 36 ans est porté disparu à Laval

LAVAL – Le Service de police de Laval demande l’aide du public pour retrouver Sylvain Lavoie, qui a été vu pour la dernière fois le 16 octobre, vers 22 h, alors qu'il quittait son travail à Laval.

L’homme de 36 ans n'a pas été revu depuis et ses proches s'inquiètent pour son état de santé, «car il doit prendre des médicaments tous les jours et il ne les a pas avec lui», a précisé jeudi soir l’agente Geneviève Major.

Photo courtoisie, Service de police de Laval

M. Lavoie conduit une Mitsubishi Lancer 2009 bleue. Son immatriculation est 252 ZFV.

« Nous avons des raisons de croire qu'il pourrait se trouver sur la Rive-Nord de Laval », a-t-elle ajouté.

Sylvain Lavoie parle français, mesure 1 m 75 (5' 19''), pèse 75 kg (165 lb) et a les cheveux et les yeux bruns. Il a un tatouage de guerrier sur l'épaule et le bras droit. Au moment de sa disparition, il portait un manteau de coton gris, des souliers noirs et une casquette noire.

Toute personne ayant de l'information concernant l'endroit où pourrait se trouver Sylvain Lavoie peut communiquer, de façon confidentielle, sur la Ligne-Info au 450 662-4636 ou au 911 en mentionnant le dossier LVL 181018 034.