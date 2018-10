Un match à saveur de revanche

« On s’est dit ce qui n’avait pas marché. On avait enfilé deux victoires de suite [deux nulles et une victoire, NDLR] avant ça et c’était un match important », a confessé Samuel Piette.

« On s’est complètement laissé aller et on a encaissé trois buts en 20 minutes. Après, on s’est parlé et on a fait une mise à jour avec les entraîneurs. Ç’a amené une nouvelle énergie à l’équipe. »