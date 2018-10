Une nouvelle couleur particulière pour la Chevrolet Camaro

Dans le cadre de l’exposition SEMA, à Las Vegas, Chevrolet présentera une toute nouvelle Camaro SS 2019 vêtue d’un habillage pour le moins coloré: la couleur Shock!

Effectivement, le constructeur semble vouloir prendre un tout nouveau virage excentrique en intégrant dans le catalogue de la Camaro SS la couleur Shock, un habillage qu’on pourrait qualifier de visible. À vrai dire, il rappelle la couleur Lime de l’Aston Martin Vantage. Outre la couleur extravagante, quelques changements esthétiques seront présentés.

À partir des photographies publiées, on constate les rétroviseurs et les roues noires, un ensemble de jupes et un aileron. Par ailleurs, le manufacturier, quoique discret à ce sujet, a laissé entendre qu’un « portfolio d’équipement et d’accessoires de performance plus complet » sera offert avec la voiture. Chevrolet a également confirmé la présence « d’un système d’aération, des freins avant Brembo, une suspension améliorée, un ensemble de bancs Recaro ainsi qu’un aileron couvert de fibre de carbone ». Et en marge de ce dévoilement, Chevrolet prévoit lever le voile sur une Camaro LT décapotable bien spéciale, modifiée pour l’occasion. On sait également qu’une dizaine d’autres voitures seront présentées en plus de quelques autres prototypes. Pour le reste, aucun détail technique n’a été dévoilé.

Actuellement, la Camaro est livrée avec un quatre cylindres 2,0 litres turbo, mais pour les amateurs de puissance, il y a la ZL1 qui hérite d’un V8 6,2 litres LT4 suralimenté, développant 650 chevaux. Entre ces deux extrêmes, il y a un V6 de 335 chevaux et un V8 de 455 équidés.