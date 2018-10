Une société droguée

À voir la longue file d’hommes devant les portes de la SQDC de Montréal, on peut se demander quel nouveau gadget Apple vient de sortir.

Non, c’est vrai, le pot est enfin légalisé. Maintenant on peut fumer légalement.

Derrière la boucane, des statistiques qui font frémir

Bon maintenant quelques faits. Le monde entier se drogue de plus en plus. La consommation de drogue est de plus en plus banalisée dans notre société, spécialement chez les jeunes. Que ce soit l’omniprésence des noms de drogues cités dans la musique (voir «Gucci Gang» de Lil Pump qui, avec ses 812 millions de vues sur YouTube, n’avait que 16 ans au moment de tourner ce clip qui ne parle que de drogues) ou de l’apologie de vidéos Instagram de jeunes artistes prenant des Xanax (coupés au Fentanyl). Le monde contemporain fait l’apologie de la drogue.

Suis-je le seul que ça inquiète?

Des vieux bourrés de pilules

En effet, ce ne sont pas juste les jeunes qui consomment, les vieux du Québec (65 ans et plus) n’ont jamais autant consommé d’antidépresseurs. Nous sommes champions en la matière. En 2017, on consommait, au Québec, par citoyen, environ 62 doses d’antidépresseurs. Par ailleurs, la consommation chez les personnes âgées est presque deux fois plus élevée que chez les jeunes. Pourtant, c’est cette même tranche qui est le plus réfractaire à la légalisation du pot. Étonnant.

Une industrie en pleine croissance

Aux États-Unis seulement, le nombre de drogues prescrites a presque doublé en 20 ans. On parle de 4,5 milliards de prescriptions. Avec leur force d’attraction, on sait tous que ce qui se passe aux États-Unis a tendance à monter vers nous... ça s’en vient.

Avec son omniprésence médiatique, sa facilité d’accès et son glamour, la drogue fait vite d’apparaître séduisante pour les amateurs de plaisirs instantanés. Maintenant, une toute nouvelle industrie légale vient soudainement d’apparaître. Avec les empires du tabac et de la pharmaceutique, on y rajoute celui du pot. Justin nous transporte dans la modernité d’une drôle de façon et ça ne fait que commencer.