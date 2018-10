Une vie détruite par un chauffard

Lors de son témoignage, Hargrave a avoué avoir consommé du cannabis quatre heures avant la collision et des champignons magiques quelques jours plus tôt.

« S’il n’avait pas consommé ce jour-là, on n’en serait pas là », ont déclaré au Journal la mère et la sœur de Kevin, Mme Bercier et Audrey Gratton.