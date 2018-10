Remplacement de Jonatan Julien: la partielle dans Lebourgneuf coûtera 190 000 $

190 000 $, dont 120 000 $ en salaires : c'est ce que coûtera aux contribuables de Québec la tenue d'une élection partielle rendue nécessaire par le départ de Jonatan Julien.

Le 9 décembre prochain, les électeurs du district de Neufchâtel-Lebourgneuf iront aux urnes pour élire leur nouveau conseiller municipal, à la suite du saut en politique provinciale fait par M. Julien.

Le service du greffe a dévoilé jeudi dans un sommaire décisionnel approuvé par le comité exécutif les montants nécessaires à la tenue du scrutin.

Sur le total de 190 000 $, 120 000 $ sont prévus pour les salaires des membres du personnel électoral. Parmi les officiers d'élection et le personnel administratif, le président d'élection recevra 15 000 $ et le ou la secrétaire d'élection, 7000 $. Il faut aussi rémunérer un adjoint au président, un trésorier, un responsable de projet, un technicien, etc.

Le personnel électoral compte aussi des scrutateurs, des secrétaires de bureaux de vote, des préposés à l'accueil et des substituts, et ce tant pour le jour du vote que pour celui du vote par anticipation. Ceux-ci reçoivent des montants forfaitaires allant de 290 $ à 550 $ selon leurs tâches et la formation qu'ils reçoivent.