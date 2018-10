Violences sexuelles: l’Université Laval est mobilisée

QUÉBEC – Nous apprenions jeudi matin que l’Université Laval menait présentement une enquête interne pour faire la lumière sur plusieurs événements inquiétants survenus depuis le début de la session universitaire.

L’enquête porte notamment sur les cas de huit étudiantes qui ont rapporté de façon anonyme avoir possiblement été victimes d’intoxication au GHB, communément appelé la drogue du viol.

La porte-parole de l’Université, Andrée-Anne Stewart, invite tous les étudiants à partager leurs témoignages.

«L’Université Laval, c’est un milieu accueillant, bienveillant. On veut faire la lumière. On invite nos étudiants à nous contacter, à nous parler et à dénoncer. On veut vraiment mener une enquête sérieuse et mettre les mesures en place pour assurer la meilleure prévention possible.»

Plusieurs étudiantes rencontrées sur place se disent préoccupées, mais ajoutent qu’elles ne craignent pas pour leur sécurité.

«Du GHB, il y en avait, il y en a et il va continuer d’en avoir. Alors oui on va surveiller nos verres et ceux de nos amies.»

Une étudiante en psychologie, Carolyne Gosselin, s’implique dans la prévention des violences à caractère sexuel. Elle a suivi une formation pour devenir une témoin active dans les soirées étudiantes. Son rôle? Être une personne ressource.

«Dans nos soirées, il y a toujours au moins une personne qui ne consomme pas d’alcool pour réagir rapidement et rassurer les étudiants inquiets. J’essaie d’être une personne ressource à tout moment et à intervenir dès que je vois les dérapages. On veut des soirées respectueuses et sécuritaires pour tout le monde.»

L’organisme Sans oui, c’est non! est aussi très présent à l’Université Laval pour contribuer à la lutte contre les violences sexuelles. La directrice générale, Caroline Aubry, voit dans cet événement une raison supplémentaire de poursuivre son travail.

«On ne va jamais empêcher complètement les violences sexuelles. Même si on ne peut pas tout contrôler, on peut prévenir. On peut former les étudiants, les sensibiliser, leur transmettre l’importance du respect, du consentement et l’importance de dénoncer.»