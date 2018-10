LACHANCE, Cécile Busque



Au Centre d'hébergement et de soins de longue durée Frédéric-George-Heriot à Drummondville, le dimanche 14 octobre 2018, à l'âge de 85 ans et 8 mois, est décédée madame Cécile Busque, épouse de feu Gérard Lachance. Elle demeurait autrefois à Saint-Georges. Madame Cécile Busque sera exposée à la résidence funérairele samedi 20 octobre à compter de 10h30.et de là au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Martin (Sylvie Marcotte) et Claude (Nathalie Charest); ses petits-enfants: Kevin (Geneviève), Mélanie, Olivier (Roxanne), Charles-Antoine, Gabriel et Thomas; ses arrière-petits-enfants: Maxime et Samuel. Elle était la soeur de feu Gisèle (feu Alcide Lachance), Louisette (feu Aurèle Poulin), feu Marcel (Cécile Roy), Paula (Fernand Busque), Gracia, Graziella, Jacqueline (Michel Fortin), Suzanne, Marc (Linda Pomerleau); Elle était la belle-soeur de feu Henri-Louis, feu Léopold (feu Noëlla Thibodeau), feu Rosaire, feu Marie-Louise (feu Roland Lachance), feu Alcide (feu Gisèle Busque), feu Thérèse (feu Georges Lachance), Soeur Hélène, s.s.c.m., feu Benoît (Léonne Lachance), feu Françoise (feu Henri-Louis Thibodeau). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, 440, boul. Vachon Sud C.P.1, Sainte-Marie, Beauce, G6E 3B4.