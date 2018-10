30 ans pour Dors Caroline

Johanne Blouin célébrera l’an prochain le 30e anniversaire de ses deux plus grands succès en carrière : Dors Caroline et J’aurais voulu te dire. Et elle songe déjà à un moyen de le souligner.

« Je ferai peut-être un spectacle le soir de ma fête. Mais je ne veux pas les réenregistrer. Je ne toucherai pas à Dors Caroline. Elle est belle comme elle est. Je ne veux pas la dénaturer, mais je veux la chanter encore et faire un petit quelque chose de spécial », dit-elle, rencontrée en conférence de presse du spectacle Noël, une tradition en chanson, lundi dernier.

Elle n’a donc pas l’intention de retourner en studio pour revisiter ces succès. Mais la chanteuse y retournera-t-elle prochainement pour un nouvel album ? Elle en doute.

« La business a beaucoup changé... J’ai envie de faire quelque chose de nouveau, mais faut trouver c’est quoi. Est-ce que ce sera un CD, un concept sur scène, une comédie musicale ? Je ne sais pas. Je veux prendre les bonnes décisions », confie-t-elle.