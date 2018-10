5 vins d’automne pour vous tenir au chaud

Il est arrivé sournoisement au détour d’octobre, je devais m’y attendre, mais ne voulais l’admettre : le froid s’est bel et bien installé.

Au même titre qu’on sort la tuque et le foulard, je me permets de faire quelques suggestions de vins pour vous tenir au chaud. Je propose ici des vins plus charnus et texturés et des accords de saison qui sauront les mettre en valeur.

Gardez en tête que lorsque vous avez des vins plus capiteux, lire ici plus chargés en alcool, la température de service est importante pour maîtriser la sensation de chaleur. Si vous n’avez pas de cellier à la maison, vous n’avez qu’à mettre votre vin rouge une vingtaine de minutes au frigo, ce sera parfait.

Bonne dégustation !

Josmeyer 2017

Photo courtoisie, SAQ

Alsace, Pinot blanc, Mise du Printemps : Ce domaine familial alsacien, dirigé maintenant par les sœurs Isabelle et Céline Meyer, s’est officiellement converti en 2004 à l’agriculture biologique. Le vin, même s’il est appelé Mise du printemps, est pleinement de saison grâce à sa bouche bien ronde. Ses notes de pêche, de pâte d’amande et de miel pourront faire un bel accord avec une salade de courge butternut. Pour un vin de cette qualité, c’est peu cher payé.

12,5 % France | Vin blanc | 23,20 $ | 2,8 g/l

★★★ | $$

CODE SAQ : 12604063

Quintessence, 2016

Photo courtoisie, SAQ

Ventoux, Château Pesquié : La région du Ventoux se situe dans le sud de la vallée du Rhône et offre régulièrement des vins au rapport qualité plaisir imbattable. En voici un bel exemple avec le Quintessence. En dominance de syrah, complété par du grenache, le vin attaque sur des notes de cassis, d’olive, de garrigue et de poivre noir. La bouche très conséquente avec le nez offre de la matière, mais sans excès. Pour les amoureux de la chasse, avec un rôti de chevreuil, ce sera tout à fait de mise. Pour un maximum de plaisir, je vous suggère de carafer ce vin avant de servir.

15 % France | Vin rouge | 23,85 $ | 2,0 g/l

★★ ½ | $$ ½

CODE SAQ : 969303

Kilikanoon Mulga 2016

Photo courtoisie, SAQ

GSM, Mulga : GSM, c’est l’acronyme pour grenache, syrah et mourvèdre. Cet assemblage classique de vins rouges de la vallée du Rhône est reproduit un peu partout dans le monde, et tout particulièrement en Australie. Au contraire de certains vins de la région qui peuvent être parfois pesants, la cuvée Mulga offre un équilibre entre générosité et fraîcheur très agréable. Ses notes de fruits rouges et noirs juste mûrs et son joli fruité font place à des tanins présents, mais sans dureté. Avec des côtes levées bien badigeonnées, ce sera un régal. Servir ce vin légèrement frais.

14,5 % Australie | Vin rouge | 19,00 $ | 1,8 g/l

★★ ½ | $$

CODE SAQ : 13385317

Le Colombier, 2017

Photo courtoisie, SAQ

Massaya, Vallée de la Bekaa : Le domaine Massaya produit certains de mes vins favoris du Liban. Sa cuvée Colombier, de retour avec le Millésime 2017, ne manque pas de plaire. Assemblage de cinsault, grenache, syrah et tempranillo, le nez est charmeur avec ses notes de prune, raisin de Corinthe et épices douces. La bouche tout aussi agréable est soyeuse et facile, le vin se boit sans soif. Si vous aimez les mets libanais, ce sera un accord régional qui vous transportera le temps d’un repas dans cette très belle région du monde.

15 % Liban | Vin rouge | 18,20 $ | 3,0 g/l

★★ ½ | $$

CODE SAQ : 10700764

Amarone della Valpolicella 2014

Photo courtoisie, SAQ

Luigi Righetti : Les Québécois ont une affection toute particulière pour cette appellation de la Vénétie. La technique d’élaboration de l’amarone est traditionnelle dans la région et consiste à laisser sécher les raisins quelques semaines sur des claies. Cette étape cruciale permet, entre autres, de concentrer le sucre des raisins et de donner toute sa personnalité au vin. Cet amarone très digeste de Righetti m’a beaucoup plus avec ses notes de cacao, réglisse, moka, et prune. La bouche généreuse reste très digeste. Avec vos premiers braisés de la saison, ce sera tout à fait de mise.

15 % Italie | Vin rouge | 32,10 $ | 5,9 g/l

★★★ | $$$ ½

SAQ : 976183

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.

www.saq.com