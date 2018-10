50 M$ du fédéral à ArcelorMittal

OTTAWA | Le gouvernement fédéral a accordé vendredi presque 50 M$ à ArcelorMittal, entreprise de production d'acier au Québec et en Ontario.

«Cet investissement permettra de soutenir jusqu’à 4 700 bons emplois pour la classe moyenne à Hamilton, en Ontario, et 1 700 emplois à Contrecœur, au Québec», peut-on lire dans le communiqué émis par Ottawa.

Cette aide à l'industrie survient quelques mois après que l'administration du président Donald Trump avait frappé le Canada avec des surtaxes de 25 % sur l'acier et de 10 % sur l'aluminium. Ottawa avait répliqué le 1er juillet avec des surtaxes similaires sur ces produits, ainsi qu'en ajoutant des droits de douane de 10 % sur une foule de produits.

« Malgré des tarifs injustes et inéquitables, nous sommes déterminés à protéger nos travailleurs et à appuyer les produits innovateurs de calibre mondial qu’ils fabriquent. Nous passons à l’action. Notre investissement dans ArcelorMittal contribuera à l’amélioration de la compétitivité du secteur canadien de l’acier pour de nombreuses années à venir, à la croissance économique, à la capacité du secteur d’innover, à la valeur ajoutée, à la diversification des produits et des marchés, et au maintien et à la création d’emplois pour les Canadiens», a déclaré le ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique, Navdeep Bains.

Le secteur de l'acier employait plus de 23 000 personnes l'an dernier au pays, représentant 4,2 milliards de dollars du produit intérieur brut.