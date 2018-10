6 hôtels tout inclus pour ceux qui n’aiment (généralement) pas les tout inclus

Vous n’êtes pas un grand amateur de tout inclus? Trop grand, trop impersonnel, trop bruyant à votre goût? Vous pourriez vous laisser tenter par l’un de ces six hôtels qui sortent de l’ordinaire, d’une façon ou d’une autre, pour vos prochaines vacances sous le soleil.

1. Zoëtry Villa Rolandi

Isla Mujeres, Mexique

Avec seulement 35 suites, ce tout inclus situé sur Isla Mujeres, au large de Cancún, a plus des allures d’hôtel boutique. On retrouve toutes les suites dans un seul bâtiment à taille humaine, posté sur une petite plage privée. Luxueuse et tranquille, cette propriété vous fera oublier en un rien de temps vos souvenirs lointains de tout inclus de 500 chambres et plus.

Courtoisie / Zoëtry Villa Rolandi

2. Fives Downtown Hotel

Playa del Carmen, Mexique

Un tout inclus sans plage? Oui, cela existe! Le Fives Downtown Hotel est situé en plein centre-ville de Playa del Carmen, à deux pas de la fameuse cinquième avenue et de ses nombreux restaurants et boutiques. L’hôtel tout inclus de 93 chambres compte deux restaurants, trois bars et une belle piscine sur le toit. Pour sentir le sable fin entre les orteils, il ne faut pas aller très loin, la plage étant à seulement deux coins de rue.

3. Luxury Bahia Principe Cayo Levantado

Samana, République dominicaine

Courtoisie / Luxury Bahia Principe Cayo Levantado

Que diriez-vous de passer une semaine sur une île privée? C’est possible au Luxury Principe Cayo Levantado, seul hôtel de Cayo Levantado, situé dans la baie de Samana. Un transfert privé en bateau vous amène sur cette île paradisiaque, au relief un peu escarpé. Les villas sont disséminées un peu partout sur l’île, à la végétation luxuriante. Difficile de trouver mieux pour se couper de son quotidien et pour se reposer loin des plages bondées de Punta Cana.

Hortense Desdorides / Agence QMI

4. Grand Velas Riviera Maya

Riviera Maya, Mexique

Le «Ritz du tout inclus», c’est le surnom que l’on pourrait donner au Grand Velas Riviera Maya, membre de la prestigieuse association The Leading Hôtel of the World, au même titre que le Lutetia ou le Bristol, célèbres palaces parisiens. Bien évidemment, les chambres et le service sont impeccables, mais c’est la qualité de ses restaurants qui vont feront tomber par terre. Le Cocina de Autor peut d’ailleurs se targuer d’être le premier restaurant d’un tout inclus à recevoir le prestigieux prix AAA Five Diamond. Un sérieux gage de qualité.

Courtoisie / Grand Velas Riviera Maya

5. Secrets the Vines

Cancún, Mexique

Cet hôtel en plein centre de Cancún, face à la longue plage, est composé seulement d’un haut et moderne bâtiment. Comme son nom l’indique, son thème de prédilection est le vin. Champagne, vin rouge, vin blanc, les amateurs de ces nectars seront servis avec des milliers de bouteilles reposant dans la cave de l’hôtel. Les clients ont droit à des dégustations quotidiennes de vins, notamment des bouteilles mexicaines. À déguster dans une ambiance branchée et festive.

6. El Dorado Maroma

Riviera Maya, Mexique

Sommes-nous à Bora Bora? Non, sur la Riviera Maya! Et pourtant, ces magnifiques villas sur pilotis, parfaites pour les couples en lune de miel, vous feront oublier rapidement que vous êtes en vacances dans un tout inclus. Le El Dorado Maroma compte 30 de ces petites merveilles, appelées des palafitos, avec plancher de verre, terrasse et échelle pour plonger dans l’eau turquoise.

Hortense Desdorides / Agence QMI

Vous adorez les voyages? Joignez-vous à notre groupe sur Facebook pour partager vos coups de coeur et ne rien manquer de nos suggestions!