Accident de travail mortel à La Romaine : Hydro-Québec coupable

Hydro-Québec est coupable d’avoir enfreint la loi sur la santé et la sécurité au travail concernant la mort d’un opérateur d’une pelle mécanique en 2015 au chantier hydroélectrique de la rivière Romaine sur la Côte-Nord.

Durant la nuit du 11 mars 2015, une pelle mécanique a sombré dans l’eau et son opérateur, Steeve Barriault s'est noyé au site de la centrale Romaine 3 qui était alors en construction, malgré les tentatives de ses collègues pour le sauver.

Après enquête, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail avait blâmé Hydro-Québec et l’entreprise de construction Neilson-EBC pour leur gestion déficiente. Hydro-Québec contestait le constat d’infraction qui lui avait été émis.

Un mois et demi avant l’accident, Hydro-Québec avait demandé le retrait des pompes qui assuraient l’évacuation de l’eau. À ce sujet, le juge François Paré écrit : « L’enlèvement des pompes le 23 janvier sans mesure palliative est préoccupant. On ne dispose d’aucune mesure du débit journalier qui aurait permis d’anticiper l’accumulation. Au contraire, la veille de l’accident, on se questionne encore sur la présence d’eau. De telles données auraient établi la nécessité d’assécher le site. »