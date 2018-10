Tuerie de la mosquée: Alexandre Bissonnette de retour en Cour

QUÉBEC – Le prononcé de la peine d’Alexandre Bissonnette n’aura peut-être pas lieu le 29 octobre comme prévu et pourrait être reporté en janvier prochain, c’est ce que le juge François Huot devrait annoncer aux deux parties, vendredi, au palais de justice de Québec.

Le juge devrait annoncer qu’il souhaite prendre un peu plus de temps avant de rendre sa sentence.

La Couronne a recommandé une peine d’emprisonnement de 150 ans pour les crimes commis par Bissonnette, qui ont fait six décès, de multiples blessés, six veuves et dix-sept orphelins. De son côté, la défense demande une peine de prison à vie, avec la possibilité de demander une libération conditionnellement après 25 ans.

Les observations sur la peine ont eu lieu en avril dernier, et les plaidoyers se sont déroulés en juin dernier.

La dernière comparution d’Alexandre Bissonnette au palais de justice de Québec date du 21 juin dernier.

Pour la première fois, ses parents s’étaient adressés au public. Ils avaient, notamment, déploré que la Couronne chercher à diaboliser leur fils.

«Alexandre n’est pas un monstre», avaient-ils déclaré au sortir de la salle d’audience.