Bergeron, le choix unanime

Peu de joueurs dans la LNH font l’unanimité. Cela s’applique même chez la crème de la crème. Si Connor McDavid et Sidney Crosby peuvent se targuer de faire exception à la règle, l’attaquant québécois Patrice Bergeron ne se retrouve pas très loin derrière.

Le joueur des Bruins de Boston est le choix de prédilection de tous les meneurs du Pool national de hockey (PNH) au sein de la sixième catégorie d’attaquants. Et son début de saison flamboyant leur donne raison d’avoir misé leurs cartes sur lui.

Bergeron a d’ailleurs hérité de la première étoile de la semaine dans les derniers jours et en date de jeudi, il pointait au deuxième rang des pointeurs du circuit Bettman en vertu d’une récolte de six buts et sept mentions d’aide, pour 13 points. Même votre humble serviteur ne l’avait pas vu venir en choisissant Jonathan Marchessault plutôt que le vétéran de 33 ans !

Il faut dire qu’Alexander Radulov, des Stars de Dallas, fait lui aussi bonne figure en ce début de campagne et pourrait représenter un choix intéressant pour ceux et celles qui ne veulent rien savoir d’ajouter un membre des Bruins à leur effectif. Le Russe compte déjà 10 points, dont quatre buts, en six matchs, alors que les Stars jouent pour ,500 jusqu’ici (3-3).

Byfuglien de retour

Par ailleurs, les amateurs des Jets de Winnipeg seront heureux d’apprendre que le défenseur Dustin Byfuglien effectuait un retour au jeu jeudi soir après avoir soigné une blessure au haut du corps.

Si le gros gaillard, membre de la troisième catégorie d’arrières, n’avait inscrit qu’une passe avant de tomber au combat pendant que Dougie Hamilton (Hurricanes) et Shayne Gostisbehere (Flyers) amassaient respectivement trois et quatre points, la force de frappe des Jets devrait vite lui permettre de faire le bonheur des poolers l’ayant choisi. Puisque le PNH ne permet que cinq échanges en cours de saison, il n’y a pas matière à appuyer sur le bouton de panique.

