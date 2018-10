Britney Spears annonce une nouvelle résidence à Las Vegas

Ceux qui n’ont pas eu l’occasion de voir Britney Spears lors de sa résidence au Planet Hollywood seront heureux d’apprendre que la princesse de la pop est de retour dans la ville du vice.

La nouvelle a été annoncée en grande pompe en direct à Las Vegas. La façade du Park MGM, adjacente à la T-Mobile Arena, s’est transformée en écran de cinéma éphémère. Des images annonçant la nouvelle résidence, intitulée Domination, y ont été présentées devant un public conquis d'avance.

Britney elle-même était présente pour accueillir ses fans rassemblés pour l’occasion.

Britney partagera la scène du Park Theater avec des vedettes de renom comme Lady Gaga, Bruno Mars et Cher.

La première résidence de Britney Spears à Las Vegas s’est achevée le soir du Nouvel An, après quatre ans de succès. Durant cette tournée intitulée Piece of Me, Spears est montée sur scène 248 fois.