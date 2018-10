Cannabis: Legault «suppose» que le dossier relèvera de Sonia LeBel

L’intention demeure, mais ce n’est pas demain la veille que le gouvernement de la CAQ rehaussera à 21 ans l’âge légal pour se procurer du cannabis. François Legault «suppose» que le dossier relèvera de sa ministre de la Justice, Sonia LeBel.

«Je suppose que c’est la ministre de la Justice», a indiqué le premier ministre Legault lorsqu'un journaliste lui a demandé qui piloterait le projet de loi sur l’encadrement du cannabis.

Il y a toutefois fort à parier que la vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, sera appelée à collaborer avec Mme LeBel à ce sujet. Le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, qui a fait part de ses inquiétudes en la matière pendant la campagne électorale, pourrait aussi être interpellé.

Pas du jour au lendemain

«Il y a des choses importantes qui ne peuvent pas être faites en 100 jours», a reconnu le premier ministre Legault, donnant l’exemple de la mise en place des maternelles 4 ans partout au Québec.

Le resserrement de l’encadrement du cannabis au Québec en fait partie, notamment en raison de l’absence de consensus sur la position de la CAQ, et cela, même si François Legault souhaite toujours procéder «le plus rapidement possible».

«Il faut voir comment on aura la collaboration de l’opposition. On va siéger seulement deux semaines avant Noël; après, ça va aller au mois de février, a fait remarquer M. Legault, donc il faut être réaliste.»

Malgré l’engouement observé depuis l’ouverture des succursales de la SQDC – près de 65 000 transactions en deux jours –, le premier ministre demeure convaincu de la nécessité de hausser l’âge légal à 21 ans.

Publicité

«Je pense encore que, pour les jeunes en bas de 25 ans, il y a des conséquences possiblement très néfastes», a dit M. Legault.

Dans l’attente, il a demandé à son cabinet de vérifier si le gouvernement peut en faire davantage, à court terme, en matière de publicité.

Il tient notamment à s’assurer que le message envoyé aux jeunes ne soit pas que consommer du cannabis est «acceptable».

«Il faut répéter que ce n’est pas bon pour les jeunes, a dit M. Legault. Je crois que d’augmenter l’âge [légal] de 18 à 21 ans, c’est bien. On ne peut pas le faire du jour au lendemain, mais nous le ferons.»