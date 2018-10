Carlos Hyde échangé aux Jaguars

Les Browns de Cleveland ont échangé le porteur de ballon Carlos Hyde aux Jaguars de Jacksonville, vendredi.

La nouvelle a été rapportée par les réseaux ESPN et NFL Network.

En retour, les Browns ont obtenu un choix de cinquième tour au repêchage.

Les Jaguars ont effectué cet échange notamment en raison des problèmes de santé de Leonard Fournette. Le porteur de ballon étoile est blessé à la cuisse et ratera le match de dimanche contre les Texans de Houston. Il n’a pris part qu’à deux matchs jusqu’ici, amassant 71 verges en 20 courses.

Hyde, pour sa part, a accumulé 382 verges et cinq touchés en six parties cette saison. Il a aussi attrapé six passes pour 29 verges.