C’est du gâteau!

Réservez à vos gâteaux et pâtisseries une place de choix, sous une cloche ou sur un piédestal, prolongeant ainsi le plaisir de les dévorer des yeux avant d’y mordre à pleines dents.

Carte blanche sucrée

Photo courtoisie, Linen Chest

Cette assiette blanche sur pied fera ressortir la beauté des gourmandises sucrées ou des viennoiseries qui reposeront sous son dôme en verre. Les délices, ainsi à l’abri de tout ce qui risquerait de les abîmer, attireront tous les regards sans qu’un gourmand puisse toutefois les croquer avant qu’ils ne soient servis !

Romantique piédestal

Photo courtoisie, Linen Chest

Élégante assiette à gâteaux sur pied de la collection Miranda Kerr par Royal Albert, affichant des fleurs de pivoine dans des tons de pêche, de rose et de blanc, ainsi que des papillons multicolores, afin d’ajouter un brin de romantisme à l’heure du thé ou au moment tant attendu du dessert.

Trois étages de petits gâteaux

Photo courtoisie, Ares Cuisine

Petits cupcakes multicolores, mignardises pour tous les goûts et tartelettes bien garnies se partageront les trois étages de cette assiette faisant partie de la collection Chelsea par Sara Miller London. Fabriquée de porcelaine fine, elle est ornée d’une bordure en or de 22 carats et décorée d’oiseaux perchés sur des branches.

Ode à la transparence

Photo courtoisie, Stokes

Sous cette cloche entièrement fabriquée en verre transparent, vos desserts voleront la vedette ! Son style très raffiné mettra gâteaux et pâtisseries en valeur, en plus de les surélever à la hauteur des yeux des convives attablés et alléchés.

Cloche contemporaine

Photo courtoisie, Doyon Després

Sous cette cloche en verre de style contemporain, votre plus belle création sucrée aura fière allure, pouvant être admirée dans ses moindres détails. Quant à ce plateau en frêne qui dévoile ses riches veinures, il lui offrira une assise de choix !