Changement majeur au cabinet de l’opposition

Le chef de cabinet de l’opposition à l’hôtel de ville de Québec, Martin Paquet, a quitté son poste vendredi, a appris Le Journal. Il a été remplacé sur-le-champ par Zoé Couture, qui s’occupait déjà des communications des deux élus de Québec 21 depuis février.

Le départ de M. Paquet n’a rien d’étonnant, a-t-on assuré vendredi dans l’entourage du chef Jean-François Gosselin. On avait convenu avec lui, dès son embauche, qu’il occuperait ce poste pour une durée limitée, nous a-t-on dit.

« Commun accord »

« M. Paquet a été engagé au départ pour former le cabinet de l’opposition officielle et pour s’assurer que ça roule bien. Le travail est maintenant fait et d’un commun accord, il a été convenu qu’on mette fin à son contrat », a fait savoir le chef du parti, par le biais de Mme Couture.

Cette dernière a confirmé qu’elle a aussitôt pris la relève. Mme Couture, qui a déjà piloté le cabinet du maire de Lévis Gilles Lehouillier, aura droit au même traitement salarial que M. Paquet, soit 95 000 $ par an. Québec 21 procédera sous peu à l’embauche d’une autre personne à la direction des communications.

« Ma job est faite »

Joint par Le Journal, Martin Paquet a confirmé la version du cabinet.

« Quand je suis allé chercher Zoé, je l’ai engagée parce que je voulais qu’elle prenne ma place éventuellement. Là, l’équipe est formée, le parti va bien, ils sont sur une lancée et je suis sûr que ça va continuer », a confié l’ex-policier, ex-journaliste et ex-organisateur du parti conservateur en entrevue.

« Jean-François (Gosselin), je l’avais connu en 2008 quand il était député de l’ADQ. Il m’avait engagé pour travailler dans son bureau de comté dans Jean-Lesage. On a toujours gardé le contact. Quand il a été élu, il m’a demandé si j’accepterais d’être son chef de cabinet. C’est lui qui m’a donné ma première chance en politique et j’ai toujours eu l’impression de lui en devoir une. Mais là, ma job est faite », a-t-il ajouté.