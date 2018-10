Comment aider une vieille dame mal prise?

Je me trouvais dernièrement dans un magasin où on vend des menus articles. Arrive tout à coup à la caisse un monsieur un peu effronté, sans s’identifier comme un agent de sécurité, qui demande à une vieille dame qui a de la peine à marcher d’ouvrir sa sacoche devant les caissières.

Son sac à main contenait effectivement un article que j’évaluerais à trois ou quatre dollars maximum. Ni l’homme ni les caissières ne demandent à cette dame de preuve d’achat de l’article en question. Puis voilà que je reconnais dans cet homme l’un de mes voisins. La vieille dame a remis l’article et le monsieur s’en est allé quasiment au pas de course.

Sortant du magasin, la dame a perdu connaissance. Mon mari et moi l’avons reconduite à l’hôpital. Chemin faisant, elle m’a dit être veuve et vivre avec tout juste sa pension de vieillesse. Elle et moi avons songé à l’idée de poursuivre mon voisin ainsi que le magasin. Je lui ai donc promis de vérifier si l’idée était bonne et promis de l’aider si elle décidait d’aller de l’avant, en plus de vérifier quelle aide elle pouvait obtenir des services sociaux.