Conseil des ministres : surprises et déceptions

La population a parlé, François Legault a été élu de façon majoritaire. Nous connaissons maintenant la composition de son Conseil des ministres. Laissons-les se mettre à l’ouvrage, on jugera au mérite.

Rien n’est coulé dans le béton

Nous l’avons appris à la dure au cours des dernières années, la formation d’un Conseil des ministres n’a rien de figé; c’est l’art de l’imperfection. Les PM libéraux Couillard et Charest ont fait parader plus d’une demi-douzaine de personnes au ministère de l’Éducation tout en procédant à plusieurs remaniements ou ajustements en cours de route.

C’est que l’art de former un Conseil des ministres c’est aussi celui de conjuguer les aspirations de ceux que l’on a recrutés en campagne électorale. Certains candidats-vedettes de type « promis-ministres », ceux à qui l’on fait miroiter la limousine en échange de souffle que ces derniers apportent à un parti qui se lance en guerre électorale.

Ainsi, les Marguerite Blais, Pierre Fitzgibbons, Éric Girard, Christian Dubé ont été retenus. D’autres taperont du pied en attendant leur chance, on pense à Ian Lafrenière et à Youri Chassin par exemple.

Car tous savent très bien que ce Conseil des ministres n’est pas le dernier, qu’il y aura des « ajustements » en cours de route.

Les surprises

Comment ne pas avoir été séduit par l’assermentation du député de Papineau Mathieu Lacombe, devenu ministre de la Famille, non sans avoir dû se quereller un peu avec son fils, très intéressé par son crayon et refusant obstinément d’y renoncer!

Le plus jeune des ministres et surtout, un troisième titulaire masculin de suite à ce poste qui, autrefois, était dévolu presque automatiquement à une femme. L’égalité des sexes c’est aussi ça, les papas qui sont ministres de la Famille. J’aime beaucoup ce choix.

Pour les gens de l’Outaouais, c’est une voix forte, parmi la nouvelle-garde, au sein du cabinet.

Le rôle diminué de la mairesse-députée de Pointe-aux-Trembles Chantal Rouleau étonne aussi. Radio-Canada avait annoncé cette semaine qu’on la destinait aux Affaires municipales, mais paraitrait que cette décision passait mal en région.

Et si le conflit était tout autre? Avouons qu’il aurait été pour le moins cynique que la nouvelle ministre du monde municipal soit chargée d’organiser sa propre élection partielle; elle qui n’aura attendu que quelques semaines après son élection à la mairie son l’arrondissement montréalais avant de décider que ça lui tentait plus de devenir députée au provincial finalement.

À couteaux tirés avec la mairesse de Montréal Valérie Plante, le mandat de Chantal Rouleau s’annonce houleux. Certains se demanderont si ça valait vraiment le coup en fin de compte.

Soulignons la nomination du député de Sainte-Rose (Laval) Christopher Skeete à titre de nouveau responsable du Secrétariat aux affaires anglophones. Passée sous le radar, cette nomination est toutefois l’une des plus intéressantes à mon avis.

La relation entre le nouveau gouvernement de la CAQ et la population anglophone du Québec, qui a très majoritairement voté contre ce parti, devra être établie. Et Christopher Skeete, un franc nationaliste, parfaitement bilingue, qui maitrise et connaît les enjeux importants au sein de la collectivité anglophone, sera une voix respectée par laquelle le gouvernement pourrait mieux faire comprendre ses décisions.

Les déceptions

Le boys club. Comment ne pas être cynique devant la perspective que l’ancienne locomotive économique libérale composée de banquiers soit remplacée par une locomotive caquiste composée de banquiers; l’ensemble logeant à la même auge idéologique.

Le changement dans la continuité. Sans surprises, la communauté des affaires, le Conseil du patronat et autres affairistes ont salué le « nouveau » trio économique. Pour ces gens-là, le meilleur changement c’est pas de changement pantoute. Ils ont été servis.

On se demande bien quelles sont les qualifications qui ont mené à la nomination de la députée Andrée Laforest à titre de ministre des Affaires municipales. Propriétaire de garderies privées, on en viendra à la conclusion que le fait d’habiter en « région », au Saguenay-Lac St-Jean dans le cas présent, voilà qui suffit. Une nomination étrange que celle-là.

On dit de la nouvelle ministre des Affaires autochtones Sylvie D’Amours qu’elle ne parle pas un mot anglais. Elle se rendra compte très rapidement qu’au sein des collectivités autochtones du Québec, la langue française est souvent la 3e langue, si elle est maitrisée.

Aussi, le PM Legault a insisté sur le fait qu’il avait compris les préoccupations environnementales des Québécois. Sa nouvelle ministre de l’Environnement aura donc le mandat délicat de tenter de faire entendre sa voix, auprès du puissant boys club des proches de François Legault, pour s’assurer que les préoccupations environnementales pèsent dans la balance quand il est question de causer business.

Voilà qui sera tout un défi.

Pour le moment toutefois, laissons la chance aux coureurs. On jugera de tout ça lors du premier remaniement de François Legault. Mettons dans 18 mois environ!