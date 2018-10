Conseil des ministres et stratégie

Le Québec a découvert hier la composition du nouveau conseil des ministres. Constituée à égalité d’hommes et de femmes, l’équipe de François Legault donne une allure de nouveauté au gouvernement du Québec.

Difficile de regarder cette nouvelle équipe sans y voir un vent de fraîcheur, mais difficile aussi ne pas constater à quel point l’expérience manque cruellement au Saint des saints.

Grosses commandes

Pour de nombreux nouveaux venus au conseil de ministres, les chaussures que leur confie François Legault seront immenses. Quand on accède pour la première fois au poste de ministre, on fait face à un défi important.

Quand on n’a aucune expérience de la vie parlementaire, qu’on est élu pour la première fois et qu’on n’est pas issu de l’appareil gouvernemental, la tâche peut sembler insurmontable.

Heureusement, la CAQ semble avoir entouré ses nouveaux ministres de certains conseillers d’expérience. Le risque principal des nouveaux ministres, ce n’est pas de faire des erreurs, c’est plutôt de se faire mener en bateau par les fonctionnaires de leur ministère.

L’appareil gouvernemental est une hydre aux nombreuses têtes, toutes les plus puissantes les unes que les autres. Même si François Legault a promis un ménage important dans la haute fonction publique, il devra garder en poste de nombreux sous-ministres pour éviter de créer des vacuums dans les ministères et pour permettre aux nouveaux ministres d’obtenir un soutien nécessaire de la « machine ».

Au cours des 4 dernières années, le gouvernement libéral a refusé de faire avancer de nombreux dossiers poussés par la machine. Reste à savoir si le gouvernement de la CAQ choisira de les reprendre ou de les écarter définitivement. Sur ce point, les observateurs seront attentifs.

Un discours charnière

L’équipe stratégique qui entoure François Legault est certainement très habile. Quelques jours après l’élection, on constate déjà une volonté de s’approprier quelques thèmes et concepts qui sauront plaire aux analystes et au grand public.

À première vue, on a observé hier que le premier ministre a dérogé aux méthodes traditionnelles pour annoncer ses nominations et choisi de présenter ses ministres en alternant les nominations féminines et masculines. Il y avait là un signe fort de son engagement envers le concept de parité homme/femme.

Le discours de François Legault a également été préparé avec attention. Bien qu’il ne soit pas devenu un exceptionnel tribun depuis son élection, ses rédacteurs ont su profiter de cette importante communication pour placer les pions de la prochaine législature.

Notamment, on a sagement évité de détailler les lettres de mandat de chaque élu. Plusieurs en sont à leurs premières armes. En ne s’étendant pas sur les missions qu’il leur confie, François Legault ne donne pas de munitions aux oppositions et aux médias pour les critiquer s’ils devaient échouer à livrer la marchandise.

Habile procédé s'il en est un.

Peut-être que les mandats spécifiques de chacun suivront, mais d’ici là, le premier ministre laisse toute la latitude nécessaire aux nouveaux élus pour apprendre leur nouveau travail sans avoir à livrer des résultats immédiats sous la loupe des observateurs.

Le discours de François Legault a également servi à positionner son parti sur l’échiquier politique.

En s’appropriant le thème de la protection de la langue française, celui de l’égalité homme/femme, de l’émancipation du Québec à l’étranger, de la défense de l’identité québécoise et même celui de la défense du nationalisme à la sauce René Lévesque, François Legault forge l’image de son parti beaucoup plus que celle de son gouvernement.

Quiconque voudra aujourd’hui reprendre ces thèmes à son compte devra marcher sur les plates-bandes de la Coalition avenir Québec.

Oh ! que c’est une habile stratégie !

Dorénavant, la marque de commerce de la CAQ est enregistrée. Il nous reste à voir si ses élus sauront en respecter les principes et en incarner les valeurs au-delà du discours.