Corey Crawford toujours dans le coup

Alors qu’il disputait un premier match depuis le 23 décembre 2017, jeudi soir, à Chicago, le gardien des Blackhawks Corey Crawford s’en est plutôt bien tiré malgré la défaite de 4-1 face aux Coyotes de l’Arizona.

Enfin rétabli d’une commotion cérébrale qui lui a fait manquer les 52 derniers matchs des Hawks, Crawford a réalisé 27 arrêts face aux Coyotes. Malgré tout, il était déçu à l’issue de la rencontre.

«Je ne sais pas ce qu’il y a de plus important que de gagner des matchs. C’est notre but chaque fois que nous allons sur la patinoire, a confié le Montréalais de 33 ans à LNH.com. Je me sentais mieux en deuxième et troisième périodes. Mais j’aurais dû arrêter ce tir [celui de Clayton Keller] (...). Je vais oublier ça et me concentrer sur le prochain match.»

De son côté, l’entraîneur-chef Joël Quenneville semblait beaucoup plus excité par la tenue de Crawford. «Il a très bien joué et c’est vraiment positif. Il était en contrôle, il gérait bien la rondelle autour de son filet, ses mouvements étaient excellents, il anticipait bien, et fait de gros arrêts. Il nous a gardés dans le match, mais malheureusement nous n’en avons pas profité.»