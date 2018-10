La carrière internationale de deux émissions québécoises a reçu un solide coup de pouce de Cannes cette semaine. Le Jeu et Révolution se sont taillé une place parmi les formats les plus prometteurs au MIPCOM, ce grand marché annuel des contenus télé, qui s’est clôturé jeudi.

La sélection a été effectuée par Virginia Mouseler, présidente du bureau d’études The Wit. Cette dernière a révélé ses choix lors d’une série de conférences très courues au Palais des festivals. Distribuée par Armoza Formats à l’extérieur du Québec, la série Le Jeu (rebaptisée The Game en anglais) a été décrite comme une fiction « canadienne-française ancrée dans l’actualité en raison du mouvement #MoiAussi ». Ses intrigues, articulées autour du harcèlement en ligne, ont également retenu l’attention. Diffusé à TVA depuis septembre, ce thriller en 10 épisodes mettant en vedette Laurence Lebœuf et Éric Bruneau attire en moyenne 922 000 téléspectateurs, selon les données confirmées de Numéris.

Photo courtoisie, OSA

Le Jeu est entouré de plusieurs pointures du côté des fictions, comme Manifest, une série à grand déploiement du réseau NBC qui raconte l’histoire d’un avion qui disparaît des écrans radars en plein vol... avant de revenir sans crier gare cinq ans plus tard. Signalons également la présence de Bodyguard, une série de suspense britannique traitant de complot terroriste.

Recrudescence en danse

Pour sa part, Révolution (ou Dance Revolution, en anglais) s’est illustré du côté des formats non scriptés. L’émission de téléréalité conçue par Fair-Play et Québecor Contenu aura toutefois fort à faire pour percer le marché international, car plusieurs nouveaux concours de danse font partie du palmarès, comme Dance to the Music, une offre du Royaume-Uni dans laquelle les participants commencent leur numéro sans musique, et Dance As One, une création des Pays-Bas dans laquelle des équipes de danseurs doivent exécuter des chorégraphies en parfaite synchronisation, sous l’œil d’une caméra slow-motion.

Capture d'écran TVA

En effet, la danse a inspiré plusieurs concepteurs télé en 2018. The Wit a d’ailleurs retenu deux autres titres : Dance Stories (France), qui permet aux concurrents de faire passer un message personnel en suivant une chorégraphie personnalisée, et Flirty Dancing (Royaume-Uni), où deux célibataires font connaissance en dansant.

L’accueil public réservé à Révolution au Québec depuis son entrée en ondes (moyenne de 1 233 000 téléspectateurs) devrait toutefois l’aider à tirer son épingle du jeu. Et Télé-Loisirs a qualifié ses caméras 360 degrés de « technologie à couper le souffle ».

Abracadabrants !

Comme chaque année, la nouvelle cuvée d’émissions présentées au MIPCOM comprend quelques titres et concepts décalés ou carrément abracadabrants. Parmi les exemples les plus probants, mentionnons les quatre suivants :

1. Evil Monkeys, une téléréalité britannique qui propose d’enfermer trois célébrités sur une île contrôlée par... des singes.

2. Making Love, un concept français dans lequel six célibataires tentent de trouver l’amour en commençant par faire l’amour dans un hôtel. Romantique.

3. Travel With a Goat, une émission néerlandaise dans laquelle des célébrités voyagent avec une chèvre (ou tout autre type d’animal du genre, cochon, âne, etc.) qui leur servira de repas en cours de route. Elles peuvent toutefois choisir de sauver leur compagnon en échange d’une pénalité.

4. Find My Body, une téléréalité amoureuse dans laquelle un célibataire doit deviner à quel corps appartient chacune des têtes qu’on lui montre. Chaque association réussie lui donne la chance de rencontrer la personne.