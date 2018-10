De surprise en surprise

On a beau chercher des explications concernant le très bon début de saison de certains joueurs du Canadien, on ne peut qu’être étonné.

Prenez Tomas Tatar. Les Red Wings de Detroit n’ont jamais résisté un seul instant à l’expédier à Las Vegas la saison dernière. Eh ! Un choix de première ronde, ça ne se refuse pas pour un joueur qui ne répond pas aux attentes.

Que s’est-il donc passé à Vegas ? Pourtant, Gerard Gallant n’a-t-il pas réalisé l’impensable avec les Golden Knights ? N’a-t-il pas obtenu de ses joueurs un rendement exceptionnel la saison dernière ?

Alors, comment se fait-il que Tatar se retrouvaitconstamment dans les gradins ?

À Detroit, pendant quelques saisons, son joueur de centre était Henrik Zetterberg. Puis, on a apporté des changements et on l’a muté dans un trio complété par Dylan Larkin et Anthony Mantha.

Ça n’a pas fonctionné. Pourquoi ?

Certains recruteurs affirment que Tatar ne travaillera jamais dans une compagnie fabricant des montres. Il avait l’habitude de ne pas se rappeler de l’heure du match. Mais à Montréal, il est fougueux et vaillant. Tiens, tiens !

Est-il porté par cette nouvelle attitude qu’on a créée à l’intérieur de l’organisation ? Sans doute.

Liquidé pour une chanson

Le cas de Mike Reilly est encore plus particulier. Ce n’est pas son effort sur la surface de jeu que l’on questionnait au Minnesota. C’était plutôt parce qu’il se trouvait dans un endroit qui regorge de bons défenseurs.

Mais, le Wild éprouve des difficultés parce que cette équipe, réalise-t-on au Minnesota, accuse du retard sur le plan de la rapidité. Dans un tel contexte, comment a-t-on pu liquider Reilly pour une chanson ?

Quant à Max Domi, il joue avec assurance.

D’accord, au risque de se répéter, le Canadien a disputé seulement six matchs. Cependant, le calendrier prévoit 16 matchs au Centre Bell d’ici le début de décembre. Ou bien tu te casses la gueule ou bien tu te places dans une situation intéressante pour les mois à venir.

Avec un bilan de 4-1-1, 9 points sur une possibilité de 12, c’est tout de même satisfaisant.

On peut comprendre que les p’tits gars du Centre Bell s’amusent comme larrons en foire.

Ils sont bien conscients qu’ils ont des ressources limitées. Ils savent qu’il n’y a pas de Connor McDavid dans le vestiaire. Ni d’Auston Matthews.

Effort de tous les instants

Mais bon, le mot d’ordre semble de plus en plus évident : exploiter ce qu’on contrôle le mieux.

C’est-à-dire l’effort au boulot.

Les vétérans et les jeunes forment maintenant une équipe, chacun est bien conscient de ses responsabilités. Il y a une saine compétition à l’interne parce que Claude Julien a annoncé ses couleurs dès le premier match de la saison en ignorant le vétéran Karl Alzner.

On n’accepte plus les demi-mesures.

Certes, il y aura des périodes difficiles. Toutes les équipes traversent des moments où la chance semble leur faire un pied de nez, des moments où trop de joueurs à l’infirmerie viendront contrecarrer les plans, des moments où le doute s’installe quand ça ne fonctionne pas comme prévu. Ce sera aux entraîneurs d’y voir.

Entre-temps, la consigne est de continuer à peaufiner le système que les décideurs ont judicieusement concocté pendant l’entre-saison. Les premiers résultats sont nonseulement concluants, mais étonnants.

Personne n’avait prévu un départ aussi encourageant.

Mercredi, face à une formation plus imposante sur le plan physique, celle des Blues de St. Louis, le Canadien a connu des moments inquiétants. Parfois, une jeune équipe va montrer une baisse de régime quand tout fonctionne à merveille, quand l’adversaire se place lui-même dans une situation difficile en multipliant les erreurs.

Enthousiasme

Mais, en bout de ligne, une équipe tenace, une formation vaillante, parvient à se sortir d’impasses, surtout quand un rival — les Blues cette-fois-ci — n’a rien cassé depuis le début de la saison.

Par conséquent, ce que les amateurs attendent de leur équipe, c’est de démontrer de l’enthousiasme, c’est de démontrer qu’elle n’abandonne pas. On lui demande de compétitionner pour s’accorder une chance de gagner.

A-t-on convaincu les amateurs qui n’ont toujours pas oublié les événements décevants des dernières années ? N’a-t-on pas rappelé que la dernière coupe Stanley remonte à 1993... et du même coup, n’a-t-on pas confirmé 25 ans d’échecs répétés ?

Il faudra un certain temps... mais admettons que cette équipe offre au moins un spectacle intéressant.

La vidéo au secours de Crosby

Sidney Crosby a affronté hier la puissante machine des Maple Leafs de Toronto. Pendant qu’Auston Matthews connaît un départ canon, le centre des Penguins de Pittsburgh se fait plutôt discret.

Il n’avait inscrit aucun but avant d’affronter les Leafs.

Mais à Pittsburgh, on garde son calme. Crosby n’a pas perdu ses attributs, il s’agit d’une question de chance... ou de malchance. Tout récemment, il est entré dans le bureau de son entraîneur, Mike Sullivan, pour visionner des séquences des matchs disputés par les Penguins.

Résultat : il ne lance pas assez souvent. Également, il ne garde pas la rondelle assez longtemps. Cependant, les vidéos montrent que Crosby n’a rien perdu du goût à la compétition et que les gardiens adverses lui ont volé quelques buts jusqu’à maintenant...

Nick Ritchie et les Ducks d’Anaheim ayant trouvé un terrain d’entente, est-ce que Maxime Comtois est en danger ? Il a 19 ans, mais les dirigeants des Ducks estiment que jusqu’à maintenant, il serait peut-être préférable de le garder à Anaheim. Présentement, il joue au sein de la deuxième ligne d’attaque avec Adam Henrique et Jakub Silfverberg...