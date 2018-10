Emile Samson blanchit les Foreurs

Emile Samson a signé son troisième blanchissage en carrière, vendredi soir, au Centre d'excellence Sports Rousseau, où l’Armada de Blainville-Boisbriand l’a emporté 4-0 sur les Foreurs de Val-d’Or.

Il s’agit d’une première victoire en trois matchs pour l’Armada, qui s’était incliné à ses dernières sorties face aux Voltigeurs de Drummondville et aux Tigres de Victoriaville. Pour leur part, les Foreurs ont encaissé une quatrième défaite consécutive. La formation abitibienne ne compte que deux victoires en 12 matchs cette saison.

Samson a brillé devant la cage de l’équipe locale où il a bloqué 32 tirs. Sur le plan offensif, Charles-Antoine Giguère a pris les choses en main en marquant ses septième et huitième buts de la saison. L’attaquant de l’Armada a inscrit le but gagnant dès la septième minute de jeu.

Alexander Katerinakis et Thomas Ethier se sont aussi illustrés en inscrivant chacun un but et une mention d’aide. Ils comptent tous deux cinq réussites depuis le début de la saison.

Devant le filet des Foreurs, Jonathan Lemieux a concédé quatre buts sur 41 lancers.

L’Armada recevra la visite des Remparts de Québec samedi, au Centre d'excellence Sports Rousseau. La troupe de Patrick Roy l’a emporté 6-1 vendredi soir, face au Titan d’Acadie-Bathurst.

Quant aux Foreurs, ils affronteront les Olympiques de Gatineau dimanche au Centre Robert-Guertin. Les Olympiques traversent également une période difficile, eux qui ont perdu leurs cinq derniers matchs.