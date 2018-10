Yé! Un 2e extrait du nouvel album des Trois Accords!

Coup du hasard, on gossait sur YouTube dans la nuit de jeudi quand on a constaté que le compte de La Tribu, l’étiquette des Trois Accords, a téléversé Bactérie #1, un second extrait de Beaucoup de plaisir, leur nouvel album qui arrivera en boutiques le 2 novembre.

Constats à chaud: le groupe joue avec nos attentes et c’est tant mieux. Si le texte vous paraît un peu «mature» (pour ne pas dire «drabe»), ça dérape solide dès le premier refrain. Ouf!

Côté musique, on s’attendait à plus endiablé comme premier extrait, mais ce n’est pas dégueulasse non plus.